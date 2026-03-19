RD mejora posición para atacar delito cibernético

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

República Dominicana está ahora mejor preparada para enfrentar los ciberataques al sistema financiero debido a mayores inversiones en tecnología por parte de las entidades de intermediación financiera y supervisión y monitoreo constante del regulador.

Así lo afirmó el superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, quien señaló que la ciberseguridad se ha convertido en una prioridad dentro del sistema financiero y en los espacios de discusión regional e internacional.

Reconoció que los ciberataques son una realidad global y que la banca dominicana invierte millones en fortalecer sus sistemas. Explicó que la Superintendencia de Bancos ha fortalecido sus propios sistemas debido a la sensibilidad de la información que resguarda y ha realizado inversiones muy importantes.

Los datos de ciberataques no se publican pero se mantienen estadísticas oficiales desde los centros nacionales de ciberseguridad y el especializado del sector financiero, que lo dirige el Banco Central (SPRICS).

Al comparar el año 2025 con respecto al 2024, el 60% de las entidades incrementó su inversión, y un 38% la mantuvo sin cambios.

En ese contexto, Fernández subrayó la importancia de la capacidad de respuesta de las entidades financieras. “El asunto es cómo vamos a estar respondiendo a ellos.

Primero, de cara a los usuarios. En cuanto a la información que se les tiene que notificar. Segundo, que tú aprendes esas lecciones para que no se repita el mismo tipo de ataque. Pero tercero, y esto es lo más importante. ¿Qué tiempo te va a tomar para reponerte?”, dijo.

Añadió que el concepto de resiliencia es clave en la gestión de estos eventos.

Fernández indicó que trabajan de cerca con el Banco Central en la supervisión y seguimiento a las entidades.

En el ámbito normativo, destacó que han tenido avances en la obligación de las entidades de informar a los usuarios sobre interrupciones en los servicios.

El asesor general de la Superintendencia de Bancos, Enmanuel Cedeño Brea, indicó que desde 2021 se publica un informe de riesgo operacional que incluye eventos relacionados con fraudes, estafas y fallas tecnológicas.

El experto explicó que los ciberataques forman parte del riesgo operacional, pero se han vuelto más relevantes por la digitalización y su crecimiento constante.

“Cada tres meses nosotros hacemos un boletín interno y también diario, cuando ocurren los eventos llamamos a las entidades para que expliquen qué pasó y qué están haciendo”, dijo.