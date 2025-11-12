¿Cómo logró Pro Consumidor resolver más del 93 % de las reclamaciones en 2025?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) alcanzó cifras récord de conciliación durante los primeros diez meses del año 2025, logrando resolver favorablemente más del 93.3 % de las reclamaciones presentadas por los consumidores.

Así lo informó este miércoles el director ejecutivo esa institución, Eddy Alcántara, quien manifestó que este logro es resultado del procedimiento de conciliación novedoso implementado durante la actual gestión, “el cual ha permitido resolver la mayoría de los casos sin necesidad de acudir a los tribunales ordinarios, garantizando así soluciones rápidas, justas y efectivas para ambas partes”.

“Gracias a este modelo innovador de conciliación, cada año mantenemos un alto porcentaje de casos resueltos y cifras récord de devoluciones económicas a favor de las personas consumidoras, lo que refleja la confianza en nuestra institución y el compromiso con la protección de los derechos del consumidor dominicano”, afirmó.

El titular de la entidad explicó que las reclamaciones más frecuentes corresponden a los sectores inmobiliario, electrodomésticos, vehículos, servicios financieros y telecomunicaciones, entre otros.

Alcántara destacó, además, que el éxito de este proceso radica en que los abogados conciliadores también actúan como orientadores, ayudando a las partes a encontrar soluciones consensuadas que fortalezcan las relaciones entre proveedores y consumidores.

“Este modelo, que hemos compartido con varios países de Iberoamérica, ha sido reconocido por su eficacia y por los resultados positivos que ha generado en la República Dominicana”, subrayó.

Por este concepto, el funcionario añadió, que Pro Consumidor ha logrado ese retorno de millones de pesos en beneficio de los consumidores “reafirmando su liderazgo regional en la resolución alternativa de conflictos de consumo”.

Reconocimiento internacional

Eddy Alcántara destacó que, gracias al procedimiento de conciliación creado e implementado desde la República Dominicana, el país se ha convertido en referencia internacional en la protección efectiva de los derechos de los consumidores, alcanzando el mayor índice de retorno en materia de conciliación de toda la región.

Finalmente, el funcionario explicó que esta información validada y comparada con los indicadores de desempeño de las demás agencias de protección al consumidor de Iberoamérica, refleja el liderazgo alcanzado por la República Dominicana en la resolución ágil, transparente y efectiva de conflictos entre consumidores y proveedores.