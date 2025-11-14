Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Reforma fiscal debe fortalecer la confianza

El riesgo país de la República Dominicana ha venido bajando y la reforma fiscal debe asegurar que continúe esa tendencia.

Magín J. Díaz, ministro de Hacienda y Economía

Mario Mendez
Debemos desear suerte, mucha suerte al ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, en el periplo que lo está llevando a visitar a todos los sectores económicos y sociales en busca de un consenso para el diseño de una reforma fiscal necesaria para superar debilidades de las finanzas públicas y que, a su propio decir, debiera ser razonable y equitativa.

De su suerte dependerá que el país no retroceda en los avances que ha tenido en su calificación crediticia y que, por el contrario, suba nuevos escalones, incluso hasta llegar exhibirse en el podio del top 5: los cinco países con menor riesgo país de América Latina y el Caribe.

Gracias al buen crecimiento y la estabilidad de precios durante décadas, así como a las mejoras en gobernanza, la República Dominicana ha logrado bajar significativamente el riesgo país: al 31 de diciembre de 2010 estaba en 322 puntos básicos, a la misma fecha de 2015 había subido a 421 puntos básicos, en marzo de 2022 estaba en 530 puntos básicos, al cierre de 2024 en 206 puntos básicos y las últimas cifras disponibles indican que ha bajado a 183 puntos básicos, superado sólo por siete países de la región: Chile (99 pbs), Paraguay (124), Perú (125), Guatemala (154), Costa Rica (157) y Panamá (170).

De manera que el riesgo país ha venido bajando como la marea al amanecer, dejando al descubierto la firmeza del terreno sobre el que crece la confianza. Y una reforma fiscal, junto al continuo fortalecimiento de las buenas prácticas de gobernanza, debe convertir la confianza ganada en raíz que ya no tema a los vientos, sin importar su severidad.

Licenciado en Economía, del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), con más de 40 años de ejercicio en el periódico HOY.

