Rendición de cuentas: Luis Abinader revela que el 53% de nuevos empleos formales en RD son ocupados por mujeres

SANTO DOMINGO.– El presidente Luis Abinader informó este viernes que de acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), durante el pasado año se crearon 133,915 nuevos puestos de trabajo y que, con este incremento, el país alcanza la cifra de 5,139,951 personas ocupadas, manteniendo la tasa de desempleo abierta en un mínimo de 5.0%.

Estas declaraciones fueron ofrecidas por el jefe de Estado en el marco de la conmemoración del 182.º aniversario de la Independencia Nacional ante el Congreso Nacional.

Durante su alocución, el mandatario afirmó que el empleo digno constituye la política social más transformadora de su gestión, resaltando cifras récord en formalización laboral e inclusión femenina durante el año 2025.

Fortalecimiento del empleo

"Si hay una política social que transforma vidas de verdad, es el empleo digno. Por eso, colocamos la creación de puestos de trabajo formales y bien remunerados como una prioridad absoluta de este gobierno", enfatizó el jefe de Estado ante la Asamblea Nacional.

"Cada empleo creado representa mucho más que una estadística; representa tranquilidad para un hogar", puntualizó el presidente, tras señalar que la estrategia gubernamental se ha centrado en generar vacantes con derechos garantizados.

Avance en la formalización laboral

Uno de los puntos más relevantes del informe fue el descenso sostenido de la informalidad. Por primera vez desde que se tiene registro, la tasa de informalidad se situó en un 54.2%, su valor más bajo hasta la fecha.

Entre los indicadores de consolidación del sector formal destacan:

Nuevos cotizantes: Entre enero y diciembre de 2025, se registraron 74,000 nuevos trabajadores en el Sistema Integrado de Registros Laborales (SIRLA).

Seguridad Social: Al cierre de noviembre, la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) contabilizó 2,426,350 trabajadores activos, un crecimiento interanual del 3.15%.

Equidad de género: El 53% de los nuevos empleos formales fueron ocupados por mujeres, evidenciando un modelo de crecimiento económico más inclusivo y participativo.

Estrategia y transformación productiva

El mandatario atribuyó estos resultados a una estrategia articulada con el sector privado y a la apuesta por sectores clave como el nearshoring, la plataforma logística, las zonas francas de alto valor añadido, la modernización de la agroindustria y un turismo más territorial y sostenible.

Mas de 140 operativos de inspección y formalización

Para facilitar la inserción laboral, el Gobierno ejecutó más de 140 operativos de inspección y formalización. Asimismo, destacó el éxito del programa "RD-Trabaja" y su jornada "Tu Empleo Está Aquí", donde se registraron 12,648 personas, reafirmando el compromiso con la juventud y el sector femenino.

Finalmente, el presidente Abinader aseguró que este crecimiento del empleo ha venido acompañado de una mejora sostenida en los ingresos reales de los trabajadores, consolidando una economía más robusta y con mayor justicia social.