De Yailin a otros cantantes con problemas legales: casos recientes y qué ocurrió con cada uno

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El mundo de la música y el entretenimiento vuelve a estar en el ojo público, no solo por sus éxitos, sino también por los problemas legales que han enfrentado varios de sus exponentes.

El caso más reciente es el de Yailin La Más Viral, pero no es el único.

A continuación, un repaso de los episodios más sonados y qué ha pasado con cada artista.

Arresto de Yailin La Más Viral

Yailin La Más Viral

La rapera dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada este martes por llevar dos pistolas sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional en sus redes sociales.

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba en un vehículo de lujo con otras dos personas no identificadas por las autoridades.

La policía aseguró que, al momento del arresto, la cantante se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad.

El caso sigue bajo investigación, mientras su defensa asegura que la artista es inocente y que las armas no le pertenecen.

Tekashi 6ix9ine

Tekashi 6ix9ineFuente externa

El rapero estadounidense, cuyo nombre real es Daniel Hernández, ha sido uno de los artistas más vinculados a procesos judiciales en los últimos años.

En 2019 fue condenado por delitos relacionados con pandillas y crimen organizado, aunque posteriormente salió en libertad tras colaborar con las autoridades.

Más recientemente, ha enfrentado denuncias por agresión y altercados públicos, varios de ellos vinculados a su relación con Yailin.

Otro caso fue que Tekashi 6ix9ine admitió en el 2025 haber agredido a un hombre y poseer drogas, en violación de los términos de su libertad condicional, en un caso relacionado con pandillas.

Fue sentenciado en diciembre a cumplir tres meses más bajo custodia federal.

Anteriormente, en 2024, fue condenado a 45 días por incumplir los términos de su libertad condicional.

Anuel AA

Anuel AAFuente externa

Antes de convertirse en una de las figuras más importantes del reguetón, Anuel AA cumplió condena en prisión federal en Estados Unidos.

Estuvo preso desde 3 de abril de 2016, cuando la policía detuvo el vehículo en el que andaba con dos amigos y encontraron armas de fuego.

Se recuerda que los agentes ocuparon tres pistolas, una de ellas robada, nueve cargadores y 152 municiones, por lo que fue sentenciado el pasado 19 de junio de 2017 a pasar 30 meses en prisión federal por posesión de armas de fuego.

También luego de su salida tendrá que pasó tres años en libertad supervisada y cumplió unas 300 horas de labor comunitaria.

Chris Brown

Chris BrownFuente externa

Ha tenido múltiples problemas legales a lo largo de su carrera.

El más recordado es el caso de violencia doméstica en 2009, que marcó su imagen pública.

Fue sentenciado a 180 días de trabajos comunitarios y cinco años de libertad condicional por haber agredido a su ex novia, la cantante pop Rihanna.

Justin Bieber

Foto de la ficha policial de Justin BieberFuente externa

En sus años más polémicos (2013-2014), fue arrestado por conducción bajo efectos del alcohol y comportamiento imprudente.

Farruko

Farruko

En el 2018, el cantante puertorriqueño Farruko fue acusado de esconder casi 52.000 dólares en su equipaje y las suelas de sus zapatos, unos días después de haber arribado a territorio estadounidense en helicóptero de un viaje a la República Dominicana.

La fiscalía federal dijo que el cantante, cuyo verdadero nombre es Carlos Efren Reyes, fue arrestado bajo cargos de que no declaró el transporte de más 10.000 dólares en efectivo y de tráfico de efectivo a los Estados Unidos.

Farruko fue detenido en el Aeropuerto Isla Grande cuando agentes que registraron sus maletas encontraron el dinero luego de que el artista declaró que no llevaba más de 10.000 dólares, dijo la fiscal federal Rosa Emilia Rodríguez.

Masha

Masha

La Policía Nacional informó en octubre del 2025 que agentes de la institución detuvieron a la artista urbana Asly Mariel Victoriano, conocida en el medio artístico como “Masha”, junto a un hombre durante un operativo preventivo en el que fueron ocupados dos paquetes de un vegetal presumiblemente marihuana.

“Masha” fue detenida junto a un hombre identificado como Claudio Víctor Santana, alrededor de las 11:00 de la noche del viernes 24 de octubre, cuando los agentes realizaban un recorrido de supervisión por la calle Licey esquina París, del sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

De acuerdo con el reporte, los ocupantes del vehículo marca Daihatsu Mira, color gris, placa AA82896, se desplazaban a alta velocidad en actitud sospechosa.

Al notar la presencia policial, intentaron emprender la huida, pero fueron interceptados de inmediato.

(Con información de EFE, BBC Mundo, Infobae)