Lo que revelan las cifras de enero sobre el PIB 2026

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Las cifras de la economía dominicana correspondientes a enero sugieren que el producto interno bruto (PIB) experimentará un rebote en 2026.

Avanzará al trote, sin llegar al galope, salvo que el jinete —la conducción económica— induzca un cambio inesperado en su patrón de marcha, modificando ritmo, impulsión y coordinación sin poner en riesgo su estabilidad.

No será un año como 2025, cuando el PIB no rugió: apenas respiró. Tampoco replicará 2024, cuando los números no caminaron, sino, que galoparon. El tránsito de 2026 no será eufórico, pero sí equilibrado.

A esta proyección conduce el comportamiento del crecimiento interanual del IMAE. En enero de 2024 fue de 4.6 %, año en que el PIB creció 5 %; en enero de 2025 descendió a 2.2 %, coherente con el crecimiento anual de 2.1 % registrado entonces; y en enero de 2026 se situó en 3.5 %.

La lectura es clara: en 2025 se produjo una desaceleración significativa respecto a 2024 (de 4.6 % a 2.2 %), en consonancia con la caída del crecimiento del PIB ese año.

En cambio, en 2026 se aprecia una recuperación parcial (3.5 %), indicio de que la economía retoma dinamismo, aunque todavía sin alcanzar el ritmo de 2024. Todo apunta, por tanto, a un rebote moderado, tras el enfriamiento previo.

Otras cifras disponibles —que merecen una interpretación cuidadosa— son las del Índice de Actividad Manufacturera (IMAM), elaborado por la Asociación de Industrias. En enero de 2024 se ubicó en 66.1 puntos; en ese mismo período de de 2025, en 69 puntos y en ese lapso de 2026 descendió a 51.2 puntos.

Este resultado revela que 2026 inició con debilidad relativa frente a los dos años anteriores, cuando el indicador mostraba fortaleza. La caída del índice hasta un nivel cercano al umbral de 50 puntos —que generalmente separa expansión de contracción—podría limitar la consolidación de una recuperación más robusta del crecimiento general.

En suma, 2026 se perfila como un año de transición y estabilización, más que de expansión acelerada: un avance firme, aunque sin estridencias.