CPT deja de existir

Consejo Presidencial de Transición concluye en Haití: inicia nueva etapa bajo Alix Didier Fils-Aimé

Haití no entra en vacío legal

Alix Didier Fils-Aimé en Puerto Príncipe, el 16 de noviembre de 2024. AP - Odelyn Joseph

Puerto Príncipe, 7 feb (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó la misión del Poder Ejecutivo.

"Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades", declaró Saint-Cyr. EFE

