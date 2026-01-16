Sanz Lovatón lidera diálogo con comercio y mipymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo Sanz Lovatón, se reunió con representantes de diversas asociaciones del sector comercio y de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con el objetivo de mantener un diálogo permanente que permita fortalecer el comercio y promover alianzas estratégicas que contribuyan al desarrollo productivo del país.

Durante la reunión, el ministro Sanz Lovatón escuchó las propuestas y preocupaciones planteadas por los representantes del sector en relación con temas clave para su crecimiento y consolidación.

Destacó la voluntad del Gobierno de continuar colaborando estrechamente con el sector privado, fomentando un entorno favorable para el crecimiento económico y el fortalecimiento del comercio y las Mipymes.

Entre los temas que se abordaron en el encuentro, está la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, sobre la cual el ministro Sanz Lovatón se comprometió a ser mediador entre las mipymes, las autoridades gubernamentales y los legisladores con la finalidad de mantener un diálogo plural y transparente, para llegar a soluciones que favorezcan a todos.

Asimismo, Sanz Lovatón aseguró que dará seguimiento a los planteamientos formulados, reafirmando su compromiso de trabajar de manera conjunta para buscar soluciones a las problemáticas que enfrenta el sector.

Por su parte, los representantes de las asociaciones participantes valoraron positivamente la apertura y disposición del ministro para escuchar sus inquietudes, y manifestaron su respaldo a los esfuerzos del Gobierno orientados a consolidar la estabilidad económica.