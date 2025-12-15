Scotiabank celebra su 105 años en el país con una nueva promoción

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la celebración de su 105 aniversario en el país, Scotiabank anunció el lanzamiento de la promoción “Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank”, diseñada para premiar la fidelidad de sus clientes y ofrecerles la oportunidad de iniciar el nuevo año con tres SUV Cadillac XT4 2025.

La promoción está vigente desde el 15 de noviembre de este año hasta el 15 de enero de 2026.

Durante este período, podrán participar clientes nuevos y existentes que cumplan con los requisitos establecidos en las bases del concurso.

Los participantes acumularán boletos electrónicos, según sus transacciones bancarias.