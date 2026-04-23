Señalan falta de acueducto y saneamiento como principal riesgo para la sostenibilidad del destino

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El empresario turístico Leonardo Wehe, presidente de Cabarete Tango, advirtió que la principal debilidad de Cabarete radica en la falta de infraestructura básica, especialmente en agua potable y tratamiento de aguas residuales, lo que podría limitar el desarrollo del destino.

Durante una entrevista en el marco de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE), sostuvo que, pese al crecimiento de la inversión privada y el potencial turístico de la zona, persisten problemas estructurales que no han sido resueltos en décadas.

Wehe explicó que la localidad enfrenta un rezago histórico en saneamiento, al señalar que durante más de 40 años la población ha utilizado pozos que descargan directamente en las napas freáticas, lo que representa un riesgo de contaminación.

“El gran problema es la falta de suministro de agua vía acueducto y el tratamiento de aguas negras”, afirmó.

Indicó que esta situación no solo afecta a la comunidad, sino que también compromete la sostenibilidad del crecimiento turístico en la zona norte.

El empresario destacó que existe una red de saneamiento construida hace más de dos décadas, que incluye una cloaca principal y una planta de tratamiento, pero que nunca fue completada.

Explicó que el sistema no opera debido a la falta de estaciones de bombeo necesarias para transportar las aguas residuales.

“Hay una infraestructura hecha, pero está abandonada”, señaló.

Declaraciones del empresario turístico Leonardo Wehe

Crecimiento en riesgo

Wehe consideró que, sin la intervención del Estado para resolver estos problemas básicos, el desarrollo del destino será insostenible en el mediano plazo.

Advirtió que la falta de agua potable y saneamiento puede impactar la salud pública, limitar la llegada de trabajadores y afectar la operación de proyectos turísticos.

Sostuvo que, aunque los desarrolladores cumplen con requisitos individuales como plantas de tratamiento en sus proyectos, esto no sustituye una solución integral para la población.

“Si no se resuelven estos temas, el crecimiento no va a ser sostenible”, expresó.

Grupo impulsa cuatro proyectos en Cabarete

El presidente de Cabarete Tango, informó que el grupo ejecuta una inversión en cuatro proyectos en Cabarete.

Explicó que las iniciativas buscan elevar la oferta inmobiliaria y turística de la zona, con propuestas enfocadas en calidad y diversificación.

Wehe detalló que el portafolio incluye: Icon Cabarete, un proyecto de condominios frente al mar de 75 unidades; Cabarete Country Club, que contempla la recuperación de un campo de golf de nueve hoyos y la construcción de más de 150 viviendas.

También el Hotel Villa Taína, relanzado con un enfoque en deportes acuáticos, bienestar y gastronomía y Eden Cabarete, un complejo de condominios de 200 apartamentos.