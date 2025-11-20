Señales sobre un giro positivo en la política fiscal

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

La política fiscal del país parece estar orientándose por senderos más ciertos.

Así lo sugieren dos informes, uno del directorio del FMI sobre la llamada consulta del IV correspondiente a este año, y el otro una presentación en la Cámara de Diputados del ministro de Economía y Hacienda, Magín Díaz, y del director de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre los lineamientos del proyecto de ley de gastos e ingresos para el próximo año.

Las noticias esperanzadoras se refieren tanto a avances en la disciplina fiscal y en las necesarias reformas estructurales, como en la reorientación del gasto público.

El directorio del FMI afirma que “el déficit y la deuda del Gobierno están proyectadas en una senda gradual descendente, debido en parte, a la reducción esperada de las pérdidas del sector eléctrico y a una mejor focalización de los subsidios a la energía eléctrica y los combustibles”.

Mientras que Magín Díaz ha ofrecido cifras en la señalada presentación que avalan esa posición: los gastos serán en 2026 ligeramente inferiores a los de este año, situados en torno al 19 % del PIB, a pesar de que se contempla aumentar la inversión pública de 2.2 % del PIB en 2025 a 2.5 % en 2026, gracias a la reducción del gasto corriente.

El escenario se torna más esperanzador por el proceso iniciado por Díaz para buscar un consenso sobre una reforma fiscal, de la que el directorio del FMI que, conoce de estos aprestos, ha afirmado que ve de manera positiva la consolidación fiscal proyectada centrada en la movilización de ingresos públicos y la mejora de la eficiencia del gasto con medidas como la eliminación de los subsidios generalizados para salvaguardar el gasto social. Además, sostiene que el desarrollo de una estrategia de ingresos de mediano plazo comunicada adecuadamente podría ayudar a sentar las bases para una reforma fiscal más amplia.

Apostemos a estos cambios para que con la aguja de la prudencia y el compás de la reforma, tejamos el tapiz del crecimiento duradero.