Séptima edición HUB Cámara Santo Domingo

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

Con el objetivo de posicionar a la República Dominicana como el epicentro estratégico para hacer negocios en toda la región, la Cámara Santo Domingo y ProDominicana informaron que realizará la séptima edición de HUB Cámara Santo Domingo.

El evento, principal plataforma de conexión empresarial multisectorial de la región, reunirá a la energía exportadora del país los próximos 9 y 10 de septiembre.

Durante el acto de lanzamiento, Lucile Houellemont, presidenta de la Cámara Santo Domingo, destacó que este ecosistema donde convergen empresas, mercados y conocimiento, está diseñado para generar oportunidades reales de éxito.

"En toda nuestra larga historia, hemos impulsado muchas iniciativas para potenciar la economía, y HUB brilla con luz propia porque no solo facilita el hacer negocios, sino que catapulta la internacionalización de nuestras empresas dominicanas hacia el mundo. Nuestro gran objetivo es posicionar a la República Dominicana como el epicentro estratégico para hacer negocios en toda la región", afirmó Houellemont.

Además, hizo llamó a los líderes empresariales, exportadores y miembros de los sectores productivos a participar en HUB Cámara Santo Domingo 2026 y ser protagonistas del futuro económico de la región.

HUB cuenta con el respaldo del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

Por eso, su titular, Eduardo Sanz Lovatón, expresó que “República Dominicana no sólo participa en el comercio regional, hoy se consolida como el nodo que conecta inversión, innovación, producción y oportunidades en toda el área del Caribe”.

Destacó el papel estratégico que juega el país como plataforma para impulsar alianzas, fortalecer la capacidad productiva, atraer inversión y expandir negocios a nivel regional.

De su lado, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, destacó que esta iniciativa representa una plataforma estratégica para seguir fortaleciendo la competitividad del sector empresarial dominicano, impulsar nuevas oportunidades de negocios y conectar a nuestras empresas con mercados internacionales.

Asimismo, resaltó el rol de ProDominicana dentro del evento, liderando la coordinación de las rondas de negocios y los intercambios de experiencias.