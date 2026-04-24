Servicio de pagos al instante BC crece veloz

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El director del Departamento de Sistemas de Pagos del Banco Central, Ángel González, informó ayer que el servicio de pagos al instante del organismo pasó de 7 millones de operaciones en 2020 a 43 millones en 2025, lo que representa un incremento de 480.7%.

“Eso refleja la necesidad y el interés de los dominicanos en que sus transferencias de fondos se realicen lo más rápido posible”, afirmó.

Señaló que en 2008 se emitieron 32 millones de cheques, mientras que en 2025 la cifra se redujo a 15 millones. En cuanto a las transferencias electrónicas de fondos, en 2008 se registraron 23 millones, frente a 407 millones en 2025, excluyendo las operaciones realizadas con tarjetas.

Señaló que, para enero de 2025, el 8.9% de las tarjetas estaban registradas en billeteras digitales, y que en febrero de ese mismo año la proporción aumentó a 18.4%.

González ofreció las informaciones al participar en “Desayuno Pagos Digitales 2026”, organizado por la Asociación Dominicana de Empresas Fintech (Adofintech).

Jorge Mancebo, presidente de Adofintech, resaltó que los pagos digitales están creciendo de manera vertiginosa en el país, impulsados por diversas soluciones promovidas desde la industria fintech. Un ejemplo de ello es la adopción de billeteras digitales y las pasarelas de pago.

En el panel “El futuro de los pagos en la República Dominicana: infraestructura, innovación y experiencia”, moderado por Inés Páez, directora del Departamento de Innovación e Inclusión Financiera de la Superintendencia de Bancos, participaron Tomás Alonso, Country Manager Mastercard en RD y Haití, Paul Soto, gerente División Senior Gestión Comercial y Mercadeo GCS Systems, y Carlos Montas, Vicepresidente Ejecutivo Midas Red.

En sus palabras de clausura, Gregorio Tapia, director ejecutivo de Adofintech, valoró las iniciativas de la asociación en la promoción del diálogo entre actores clave del ecosistema financiero, incluyendo reguladores, fintech, banca tradicional y empresas tecnológicas.