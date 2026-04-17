Suárez señala Gobierno tiene un espacio fiscal precario

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Aunque el Gobierno opera en el límite de su espacio fiscal, aún tiene opciones de financiamiento, sobre todo a través del endeudamiento, afirmó el economista Nelson Suárez.

Precisó que el Gobierno se desempeña con un espacio fiscal precario, lo cual supone riesgos elevados frente a factores de crisis globales latentes.

“No es lo mismo afrontar tiempos de crisis o shock externo con un holgado espacio fiscal que si dicho espacio muestra serias limitaciones”, afirmó.

La persistencia, durante las últimas dos décadas, de un déficit estructural superior al 3% del producto interno bruto (PIB) ha restringido el espacio fiscal del gobierno, dijo.

Los factores que erosionan la capacidad y el espacio fiscal del Gobierno, a su juicio, son las exenciones y exoneraciones tributarias, la evasión y elusión de los impuestos y de la inefectividad de la Administración Tributaria.

Explicó que el espacio fiscal es la capacidad del presupuesto para financiar las obligaciones del Gobierno dentro de un marco de estabilidad económica y sostenibilidad financiera.

Suárez habló en el coloquio sobre economía dominicana, auspiciado por el Centro de Estudios Sociales Padre José Luis Alemán de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y coordinado por el Equipo de Análisis Económico del centro.

Las palabras de apertura y la conducción del coloquio estuvieron a cargo de Luis Vargas, investigador del citado centro. En el coloquio también participó el economista Alberto Veloz.

Suárez indicó que limita el espacio fiscal el hecho de que un grupo de organismos, instituciones y empresas públicas deficitarias son responsables del 62% del déficit del gobierno.

Citó, asimismo, la existencia de un sistema impositivo con una presión tributaria formal equivalente al 25% del PIB, que solo recauda el 13.2%. Señaló que la evasión del ITBIS asciende al 3.8% del PIB y la evasión del ISR representa el 8% del PIB.

La ampliación del espacio fiscal, dijo, no significa solo subir las recaudaciones, sino subir la confianza de los ciudadanos en el Gobierno por medio de una política de gasto público eficiente y transparente.

En tanto, Veloz afirmó que la política del sector eléctrico no puede basarse en el ensayo y error, debido a los elevados montos de inversión que requiere.

Expresó que el Gobierno se ahorraría RD$8,220 millones si cumple con el decreto que establece que el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE) solo abarca a los clientes BTS1 y BTS2.

Señaló que el mercado eléctrico está segmentado en generación, transmisión y distribución, mientras persiste un rezago en la expansión de las líneas de transmisión.

Cree que en el país falta una mayor coordinación en la programación diaria del despacho a la red eléctrica.