¿Sube o baja?
Tasas de cambio del dólar en RD: compras y ventas de hoy 27 de diciembre de 2025
¡Atención! El Dólar se cotiza hoy a RD$62.7609 en compra y RD$63.1298 en venta. Conoce los detalles revelados por el Banco Central.
El Banco Central de la República informó que las tasas de cambio para la compra y venta del Dólar Estadounidense este 27 de diciembre de 2025, son de RD$62.7609/US$ y RD$63.1298/US$.
La entidad subrayó que, estas tasas son el promedio ponderado de las transacciones del mercado spot (efectivo, transferencias y cheques) para el día de hoy y excluyen operaciones en el mercado de derivados financieros.
Asimismo, señaló que, de acuerdo a la Undécima Resolución de la Junta Monetaria de fecha 14 de agosto de 2003, la tasa de cambio a ser utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera será la referida tasa de compra del mercado spot.