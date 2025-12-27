Falla técnica en llenado de E-ticket afecta Migración: ¿qué significa para los viajeros?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Dirección General de Migración informa que desde las 05:00 trabaja en una falla técnica en los servidores de la institución.

Técnicos del departamento de tecnología notificaron que detectaron una intermitencia de entrada y salida de la página de acceso al llenado del E-ticket y trabajan activamente en el restablecimiento de este servicio.

Motivo a la situación se ha autorizado transitoriamente a las líneas aéreas a abordar pasajeros de entrada y salida al país sin el llenado del documento y que mantendrá a sus usuarios informados al respecto.