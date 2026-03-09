Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Fatal colisión

Cuatro personas mueren en aparatoso accidente en la autopista Duarte

El chófer de la jeepeta marca Lexus, placa G063238, perdió el control y cruzó hacia el carril contrario

Trágico accidente en la autopista Duarte deja cuatro muertos

Trágico accidente en la autopista Duarte deja cuatro muertos

Tony Brito
Publicado por
Tony Brito

Creado:

Actualizado:

Cuatro personas fallecieron, incluida una menor de edad, en un aparatoso accidente ocurrido la noche de este domingo en la Autopista Duarte, en el tramo La Minita, donde dos vehículos chocaron de frente.

Según informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el chófer de la jeepeta marca Lexus, placa G063238, perdió el control y cruzó hacia el carril contrariopor donde transitaban los ocupantes del vehículo placa A558299, que fue impactado de frente.

Hasta el momento, solo ha sido identificado el conductor del carro, Deibys Martínez Hernández, de 32 años y de profesión ingeniero civil. Según su cédula de identidad, era oriundo de Cotuí. Los ocupantes de la jeepeta resultaron ilesos.

Trágico accidente en la autopista Duarte deja cuatro muertos

Trágico accidente en la autopista Duarte deja cuatro muertos

Sobre el autor
Tony Brito

Tony Brito

Periodista con más de 35 años de experiencia. Desempeña la corresponsalía de El Hoy en la provincia Monseñor Nouel, con una especialidad en temas de entretenimientos. Comprometido siempre con la ética y la responsabilidad de ser siempre objetivo.
tracking