Cuatro personas mueren en aparatoso accidente en la autopista Duarte

Publicado por Tony Brito

Cuatro personas fallecieron, incluida una menor de edad, en un aparatoso accidente ocurrido la noche de este domingo en la Autopista Duarte, en el tramo La Minita, donde dos vehículos chocaron de frente.

Según informó la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el chófer de la jeepeta marca Lexus, placa G063238, perdió el control y cruzó hacia el carril contrariopor donde transitaban los ocupantes del vehículo placa A558299, que fue impactado de frente.

Hasta el momento, solo ha sido identificado el conductor del carro, Deibys Martínez Hernández, de 32 años y de profesión ingeniero civil. Según su cédula de identidad, era oriundo de Cotuí. Los ocupantes de la jeepeta resultaron ilesos.