Los trabajadores lideran inversión en sector turismo

La Superintendencia de Pensiones (SIPEN) destacó, en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que las inversiones realizadas con los ahorros de los trabajadores, acumulados en los fondos de pensiones, han convertido a los afiliados en los principales inversionistas institucionales del sector turismo en la República Dominicana, -y mayores beneficiaros del mismo-, impulsando así el desarrollo de nuevos destinos estratégicos y la diversificación de la oferta turística nacional.

En el sector turismo, las inversiones canalizadas a través de las Administradoras de Fondos de Inversión (AFI) representan un 34% del total de las inversiones realizadas con recursos de los fondos de pensiones, Solo en 2025, la inversión total de las AFP ascendió a RD$208,000 millones.