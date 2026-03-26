UPMIH advierte que alzas en pan serían por especulación de comerciantes

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Directivos de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina garantizaron que no se producirán incrementos en los derivados de este producto.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno advirtieron que de registrarse aumentos en el pan y otros artículos fabricados con harina, se debe a la especulación por parte de los comerciantes.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno

Denunciaron además la competencia desleal que los grandes supermercados mantienen con las pequeñas y medianas panaderías.

Los representantes del sector de la harina buscan junto a las autoridades alternativas que eviten incrementos en estos productos debido a la guerra en Medio Oriente.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno hablaron al participar como invitados en el programa El Despertador del Grupo SIN.