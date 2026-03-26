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Harinas

UPMIH advierte que alzas en pan serían por especulación de comerciantes

Denunciaron además la competencia desleal que los grandes supermercados mantienen con las pequeñas y medianas panaderías

UMPIH aboga porque no solo se subsidie la harina de trigo sino los otros insumos que tienen alzas de precios

UMPIH aboga porque no solo se subsidie la harina de trigo sino los otros insumos que tienen alzas de precios

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Directivos de la Unión de Pequeños y Medianos Industriales de la Harina garantizaron que no se producirán incrementos en los derivados de este producto.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno advirtieron que de registrarse aumentos en el pan y otros artículos fabricados con harina, se debe a la especulación por parte de los comerciantes.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno

Issachart Burgos y José Manuel Bruno

Denunciaron además la competencia desleal que los grandes supermercados mantienen con las pequeñas y medianas panaderías.

Los representantes del sector de la harina buscan junto a las autoridades alternativas que eviten incrementos en estos productos debido a la guerra en Medio Oriente.

Issachart Burgos y José Manuel Bruno hablaron al participar como invitados en el programa El Despertador del Grupo SIN.

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