Valdez Albizu detalla protocolo ante fraude digital en servicios

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El gobernador del Banco Central (BCRD), Héctor Valdez Albizu, fue seleccionado como uno de los tres funcionarios internacionales a participar en la “Mesa redonda de alto nivel sobre fraude digital en servicios financieros: riesgos, respuestas políticas nacionales y cooperación internacional”, en el marco de las Reuniones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), del 13 al 18 de abril de 2026, en Washington D.C., Estados Unidos.

Durante su intervención, Valdez Albizu destacó su experiencia sobre lo ocurrido en 2024, donde fue víctima de una campaña de desinformación basada en el uso de inteligencia artificial.

Ante esta situación, resaltó que los equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad y el de comunicación de crisis, contando con los protocolos de lugar, implementaron las estrategias previstas para contener el impacto y mitigar los riesgos. Entre las principales acciones se incluyeron campañas informativas dirigidas a la población para desmentir el contenido, la gestión para eliminar los portales fraudulentos, el bloqueo de dichos sitios en coordinación con las autoridades de telecomunicaciones, el monitoreo constante de redes digitales para prevenir nuevas amenazas entre otras acciones.