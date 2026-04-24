Alcaldes rinden cuentas: ¿qué han hecho a favor de sus comunidades?

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Los alcaldes de los distintos municipios de la República Dominicana presentaron este viernes sus informes de rendición de cuentas, un ejercicio en el que detallan la ejecución de sus presupuestos, las obras realizadas y los proyectos impulsados durante el último período de gestión.

A continuación, te compartimos algunos de ellos:

Carolina Mejía: “Estamos transformando una ciudad que no solo responde al presente, sino que se prepara para el futuro”

Carolina Mejía aseguró durante el discurso de su sexta rendición de cuentas que gracias a la gestión que ha desarrollado para transformar la ciudad, hoy Santo Domingo responde al presente y se prepara para el futuro.

“Hoy Santo Domingo es más ordenada, más limpia, más humana y más viva”, apuntó, al enumerar logros que ha tenido en la Alcaldía del Distrito Nacional en el último año calendario.

Al rendir cuentas en el salón de sesiones del Concejo de Regidores, Mejía afirmó que no se trataba solo de un informe de gestión, sino del reflejo de una ciudad que empieza a tener orden, a desarrollarse en todos los sectores y barrios de manera general.

“En definitiva, estamos transformando una ciudad que no solo responde al presente, sino que se prepara para el futuro”, manifestó la alcaldesa del Distrito Nacional.

“No me tiembla el pulso cuando se trata de hacer lo correcto. Cuando llegué a la alcaldía sabía que había que poner orden, porque sólo en orden podemos todos disfrutar sanamente. En el caos y en el desorden ganan unos pocos y pierde la mayoría”, sostuvo.

La ejecutiva municipal consideró que su compromiso ha sido gestionar con transparencia, escuchar a las comunidades y convertir los sueños colectivos en acciones concretas que mejoren la vida cotidiana de todos los ciudadanos.

“A través de esta gestión histórica rendimos cuentas con hechos, con responsabilidad, pero también con un profundo sentido humano. Gobernar una ciudad no es sólo ejecutar obras: es transformar la vida de la gente y eso hemos hecho”, reflexionó.

Carolina subrayó que durante su gestión se ha sentado un precedente en el país, ya que ha demostrado que es posible construir una ciudad donde el orden urbano se traduzca en calidad de vida, en convivencia pacífica y un bienestar que se vive en cada espacio recuperado, en cada calle iluminada, en cada parque lleno de vida.

“Nuestra gestión es eficiente porque tenemos un valor fundamental: la empatía, la capacidad apreciar no solo los reconocimientos, sino también las críticas constructivas”, añadió.

Carolina Mejía presentó su informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

Recuperación histórica del espacio público

Carolina fue enfática en calificar como la más grande recuperación del espacio público que se ha hecho en los últimos 20 años, gracias a intervenciones en las que se recuperaron espacios en la París y su entorno; la Duarte desde la París hasta la México; la entrada este de la ciudad en la 27 de Febrero; La Yagüita, el entorno de Ciudad Sanitaria; y la avenida Máximo Gómez con Nicolás de Ovando, devolviendo a la ciudad 351 kilómetros de espacios públicos incluyendo parques y áreas verdes.

“Ahora vamos por la Duarte, desde la París hasta la avenida Quinto Centenario, que comprende 2.4 km lineales de recuperación, la más grande e histórica intervención de la Alcaldía para las futuras generaciones”, reveló.

Malecón Deportivo transforma litoral sur de la capital

Mejía comentó sobre la inauguración el pasado jueves del Malecón Deportivo, una recuperación de casi dos kilómetros que incluye canchas de fútbol, de pádel, de voleibol, básquetbol, skate park profesional, todo esto con la belleza de tener nuestro mar Caribe de frente. Varias de estas instalaciones serán sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe SD 2025.

”Junto al Gobierno Central vamos a transformar el Malecón hasta la Luperón, otra gran obra en favor de la gente”, anunció.

Una gestión que defiende el medio ambiente

Gracias a los programas Plásticos por Juguetes y Plásticos por Escolares se han beneficiado a más de 70 mil niños y niñas; y se han recolectado 37 millones de botellas en todas sus versiones desde 2021.

Asimismo, el programa “Siembra tu ciudad” ha avanzado desde 2020 con la implementación del Plan de Arbolado Urbano, a través del cual se han plantado más de 110 mil árboles y arbustos y sembrado alrededor de 50 mil metros cuadrados de grama bermuda.

Parques y plazas para la gente

Recordó que en el último año de gestión se inauguraron 23 parques y plazas, abarcando más de 60 mil metros cuadrados de áreas verdes, además de rehabilitar cerca de ocho mil metros cuadrados de aceras y más de tres mil metros lineales de contenes. Todo esto, adujo la ejecutiva municipal, se ve reforzado con los acuerdos de cogestión que involucran al liderazgo comunitario y garantiza el buen funcionamiento y la durabilidad de estos espacios.

“Iniciamos la revitalización de un parque emblemático como el parque Enriquillo, con una intervención de aproximadamente 10 mil metros cuadrados, devolviéndole su esplendor y dinamizando el entorno urbano de Villa Francisca, fortaleciendo su conexión con San Carlos, el Barrio Chino y la Ciudad Colonial, integrando su historia, su identidad y su potencial económico”, puntualizó, al mencionar también otra obra de gran importancia como es la renovación del parque Núñez de Cáceres.

La alcaldesa catalogó a estos espacios como escenarios vivos de encuentro, convivencia e inclusión, ya que han sido los lugares elegidos por los ciudadanos para realizar decenas de miles de actividades, incluyendo miles de cumpleaños, además de bodas, aniversarios, eventos deportivos y culturales. “Esto demuestra que la gente ha hecho suyos estos espacios, convirtiéndolos en el corazón de la vida social de nuestros barrios donde la ciudad se encuentra”.

Mejía expresó su agradecimiento por haber recibido el reconocimiento internacional en el renglón “Nuevo parque sobresaliente e innovador de América Latina” por la organización World Urban Parks por la solución ambiental y el parque de la Urbanización Fernández. El galardón reconoce la excelencia en el diseño, la sostenibilidad y su impacto en la comunidad que tiene este espacio que además de pulmón verde, puso fin a un problema histórico de drenaje pluvial comunitario.

Carolina Mejía presentó su informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

Capacitación técnico-profesional gratuita

Carolina Mejía hizo referencia a varios casos de éxito vinculados a estudiantes de Centro Futuro, un espacio que cuenta con un robusto currículo de capacitaciones técnico-profesionales gratuitas en Cristo Rey, a través del cual han egresado 749 jóvenes de áreas productivas y tecnológicas, gracias a una alianza de la Alcaldía del Distrito Nacional e instituciones como MESCyT, Infotep, Inaguja, Altice y Cincinatus.

Un Santo Domingo más inclusivo

Al abordar el tema de inclusión, la ejecutiva municipal destacó las 22 intersecciones accesibles con aceras podotáctiles para facilitar el tránsito de las personas con discapacidad visual. Además, la entrega del primer parque sensorial de nuestra ciudad para que niños y niñas neurodivergentes puedan disfrutar en un espacio especialmente diseñado y pensado para ellos se encuentra en el Parque Mirador Sur y junto al Banco Popular.

Transformación de la Ciudad Colonial

“El lunes de esta misma semana dimos el primer palazo de lo que será un nuevo y moderno parqueo de la José Reyes, una obra muy esperada, con una inversión de 950 millones de pesos que contempla 242 parqueos con un hermoso diseño urbanístico que respeta la armonía histórica de nuestra Ciudad Colonial. Estamos recuperando nuestra historia para escribir un futuro mejor”, añadió.

Iluminación y seguridad en los sectores

Mejía indicó que con en la primera etapa del programa Sectores Iluminados Más Seguros se instalaron 9,000 luminarias LED en 37 sectores en su primera etapa y conectamos cámaras al 911, “Ya iniciamos la segunda etapa con 10 mil luminarias LED donde completaremos la iluminación de todos nuestros sectores en las tres circunscripciones de la capital”.

“Esta es una mejor ciudad en todos sus indicadores y en el 2028 cuando pasemos esta antorcha, lo haremos con la satisfacción del deber cumplido”, finalizó.

Alcaldesa Betty Gerónimo destaca construcción de obras y pago de casi RD$50 MM

De su lado, la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, rindió cuentas sobre su segundo año de gestión, en la que continúa consolidando la ejecución de importantes obras de infraestructura y proyectos de impacto social que fortalecen el desarrollo integral del municipio y mejoran la calidad de vida de los munícipes.

Gerónimo destacó el inicio de la reconstrucción de la estación del Cuerpo de Bomberos de Villa Mella, con una inversión de RD$15,000,000, destinada al remozamiento total de la edificación, como uno de los grandes logros de su gestión.

Además, el pago de cerca de RD$50,000,000 millones en prestaciones laborales a excolaboradores desvinculados de distintas administraciones municipales desde el 2006 a la fecha, en beneficio de mil 133 exempleados, conforme a la transferencia extraordinaria recibida de la Contraloría General de la República, previo a la remisión de un informe detallado, al respecto

Betty Gerónimo presentó su informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

La edil explicó que la actual gestión asumió incluso una diferencia adicional de RD$669,064.50 para completar los pagos correspondientes, reafirmando su compromiso con la transparencia, la responsabilidad institucional y el respeto a los derechos laborales.

"Hemos iniciado a partir del mes de marzo el pago de prestaciones laborales con nuestros propios recursos. Agotamos los 47 millones que recibimos gracias al Presidente Luis Abinader y asumimos nosotros, con fondos propios el pago y vamos a cumplir en su totalidad, hasta que no quede un solo desvinculado sin sus prestaciones ", manifestó.

Asimismo, resaltó la terminación de una moderna y amplia funeraria municipal de Guaricanos y Villa Mella,construcción de aceras y contenes, acondicionamiento de calles, centros comunales, saneamiento de cañadas y reparación de viviendas.

De igual forma, la ejecución de la segunda etapa de embellecimiento e iluminación de la isleta central y las columnas del metro desde Buena Vista primera hasta el Eden y la gestión de más de 400 becas para la formación técnica y profesional de nuestros jóvenes en colaboración con diferentes instituciones educativas.

Estas obras fueron ejecutadas con recursos del Presupuesto Participativo, aprobados en RD$100 millones.

"Cada meta, iniciativa y proyecto tienen un costo. Sin embargo, una de las prioridades que nos hemos propuesto como gestión es realizar un uso transparente, eficiente y racional de nuestros recursos. ", dijo.

La alcaldesa señaló, que con el apoyo de ECO5RD lograron recolectar unas 18 mil toneladas de basura en el mes de marzo y tras la intervención del cabildo durante este mes de abril se han recolectado más de 14 mil toneladas de desechos sólidos en tan solo 15 días, a lo que se le suma la primera etapa de instalación de más de 130 contenedores de diferentes tipos.

"Debo informarles, que en estos momentos estamos ejecutando en todos nuestros sectores la anhelada ruta y frecuencia, y en los próximos días el problema de la basura será un asunto del pasado", enfatizó.

Sin embargo, reconoció los desafíos que quedan por delante.

"Sería poco honesto presentar solo los logros, sin reconocer que aún enfrentamos desafíos importantes, Somos plenamente conscientes de las necesidades de nuestro municipio, porque gobernar también implica escuchar, reconocer y asumir responsabilidades de aquello que aún falta o está en proceso de resolver".

La edil también resaltó la creación del primer órgano consultivo público-privado con el sector empresarial, a través de la firma de una alianza estratégica entre este Cabildo y el Consejo Empresarial de Santo Domingo Norte. Además, informó la ejecución de obras a futuro.

Betty Gerónimo presentó su informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

"Hoy quiero anunciarles que en estos próximos meses continuaremos llevando a cada rincón de Santo Domingo Norte el importante plan de construcción de aceras, contenes y badenes que nos ayudan a viabilizar el asfalto, que es una demanda primordial en nuestro municipio", indicó la edil.

Igualmente, resaltó el rmozamiento de más de 20 canchas en diferentes puntos del municipio, la iluminación general del Play del Mamey, Villa Mella Norte y del Play de los Magallanes, en Guaricanos.

"Hemos avanzado mucho, pero continuaremos trabajando incansablemente hasta cumplir cada uno de nuestros compromisos", dijo la alcaldesa.

Dío Astacio destaca ejecución de RD$3,473 millones y consolidación de la transparencia municipal

Entretanto, el alcalde Dío Astacio presentó su segundo informe de rendición de cuentas (2025-2026), reafirmando que su gestión ha logrado transformar a Santo Domingo Este, en una ciudad modelo de orden y eficiencia. Bajo la premisa de que "gobernar es organizar", el ejecutivo municipal entregó un documento físico completo de toda la información institucional al Concejo de Regidores, donde resaltó la ejecución de más de RD$3,473 millones, equivalente al 90 % del presupuesto aprobado, demostrando que hoy cada centavo público tiene un respaldo verificable.

Durante el acto, el alcalde Astacio explicó que el cabildo refleja una administración orientada a resultados y al fortalecimiento de la sostenibilidad financiera, logrando un crecimiento del 20% en los ingresos municipales mediante una recaudación organizada y sin aumentar impuestos.

Dío Astacio presentó su segundo informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

Un hito de justicia social y sensibilidad humana fue el pago de más de RD$85 millones en prestaciones laborales a 1,300 ex colaboradores de gestiones pasadas que habían sido olvidados.

"Hemos administrado la escasez con disciplina para devolverle la dignidad a quienes sirvieron a nuestra ciudad", afirmó el alcalde.

Dío Astacio destacó que el municipio ha alcanzado posiciones históricas en el ranking nacional, logrando el 1er lugar en el SISMAP de Servicios con un 100% de cumplimiento sostenido. Este avance no es fruto de la casualidad, sino de un sistema que permitió escalar de un 57% a superar el 90% en el SISMAP General. Astacio enfatizó que estos indicadores no son solo números fríos, sino la validación técnica de una administración que hoy es referente de confianza para el Estado dominicano y orgullo para los munícipes.

Uno de los logros más impactantes fue la revolución en el aseo urbano, donde se gestionaron 478,240 toneladas de residuos sólidos, alcanzando una cobertura del 93.5% de los hogares. Gracias a un modelo que incluyó trimotos para zonas de difícil acceso y una innovadora estrategia de contenedores hoy replicada internacionalmente, se evitó que 120,000 toneladas de basura terminaran en el río Ozama. Actualmente, el 84% de los ciudadanos se declara satisfecho con la frecuencia y calidad del servicio.

En otro orden, el alcalde informó que en materia de infraestructura, dijo que se ejecutaron más de 350 obras, entre ellas la construcción de más de 80 kilómetros de aceras y contenes, el asfaltado de 65 vías y el remozamiento de 45 parques y espacios públicos.

Dío Astacio presentó su segundo informe de rendición de cuentas (2025-2026)Fuente externa

El ordenamiento territorial también marcó un antes y un después. Con más de 1,600 servicios de permisología y una vigilancia estricta, se paralizaron 316 obras irregulares que amenazaban el crecimiento organizado de la ciudad. El alcalde subrayó que una ciudad que crece sin orden crece con problemas, por lo que se ha fortalecido la autoridad urbana para asegurar que cada nueva construcción contribuya a un entorno digno y seguro para los barrios.

Mientras que en la recuperación del espacio público fue otro eje central, con más de 4,190 intervenciones para retirar chatarras y estructuras ilegales que obstruían el paso de los peatones. Dío Astacio explicó que liberar las aceras es devolverle la libertad y la seguridad a la gente. "Donde antes había abandono y peligro, hoy hay espacio para el ciudadano". Estas acciones, respaldadas por un control territorial permanente, han permitido gestionar con éxito más de mil denuncias ciudadanas.

La gobernanza participativa conectó la gestión con el corazón del municipio a través de 1,018 asambleas comunitarias en las que participaron más de 51,000 ciudadanos. Este proceso permitió levantar un "Mapa de Necesidades" real, donde los vecinos decidieron directamente en qué invertir los recursos del Presupuesto Participativo. Además, las Mesas de Seguridad y Género se consolidaron como espacios vivos donde autoridades y líderes enfrentan juntos los desafíos más sensibles de la comunidad.

En el ámbito educativo, destacó la implementación del Programa de Oportunidades para el Aprendizaje (PROA), a través del cual han sido beneficiados más de 2,000 estudiantes con formación técnica y programas de capacitación, sumado a la entrega de cientos de becas técnicas y profesionales, mientras que en salud se desarrollaron jornadas médicas que beneficiaron a más de 10,000 personas.

Finalmente, el alcalde cerró su intervención reafirmando que Santo Domingo Este, "La Costa del Faro", ha pasado de ser una gestión cerrada a una de gobernanza abierta y documentada. Con un llamado a la unidad, Astacio aseguró que el municipio no volverá al desorden, pues hoy cuenta con una base institucional robusta, finanzas sanas y una ciudadanía que ha recuperado la confianza en su gobierno local, trabajando sin descanso por el bienestar social de todos.