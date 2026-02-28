Valoran medidas sobre el empleo e industria

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Ante el discurso de rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ayer en el Congreso Nacional, la La Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) y El Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) resaltaron las medidas en materia laboral e informalidad y la incursión del país en la industria de los semiconductores.

La presidenta de la Copardom, Laura Peña Izquierdo, señaló que el hecho de que aún más de la mitad de los trabajadores permanezca en la informalidad evidencia que el principal desafío continúa siendo de carácter estructural.

Dijo que la reducción de la informalidad constituye un paso necesario para consolidar un mercado laboral más justo, competitivo y sostenible. Sin embargo, que se debe reconocer que el reto estructural persiste y requiere acciones integrales que incentiven la formalización.

Indicó que, si bien se observan avances importantes, resulta imprescindible impulsar reformas profundas que permitan transformar de manera sostenible el mercado laboral dominicano, como la actualización del Código Laboral.

Mientras que ITSC recordó que el país avanza mediante acuerdos académicos internacionales y el fortalecimiento de la oferta formativa, con el objetivo de garantizar el personal calificado necesario para integrarse a la competitiva industria de los semiconductores.

José Ramón Holguín, rector del ITSC , expresó que esta mención constituye un reconocimiento al trabajo sostenido que realiza la institución en el diseño e implementación de programas técnicos orientados a responder a las demandas del sector productivo nacional y a las tendencias tecnológicas globales.