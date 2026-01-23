Si vas a cambiar o comprar dólar , este es el precio hasta el 27 de enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central de la República Dominicana informó que las tasas de cambio oficiales para el dólar estadounidense, al cierre del 23 de enero de 2026, se establecieron en RD$62.7244 para la compra y RD$63.1056 para la venta. Estas cifras servirán de referencia para las operaciones de la institución hasta el 27 de enero de 2026.

La entidad explicó que dichas tasas corresponden al promedio ponderado de las transacciones realizadas en el mercado spot, que incluyen operaciones en efectivo, transferencias y cheques, quedando excluidas las operaciones en el mercado de derivados financieros.

De acuerdo con la Undécima Resolución de la Junta Monetaria, emitida el 14 de agosto de 2003, la tasa de compra del mercado spot será utilizada para la revaluación diaria de activos y pasivos en moneda extranjera, lo que garantiza uniformidad y transparencia en los registros contables de las instituciones financieras.