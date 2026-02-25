Ve arancel 15% pone a RD zona de turbulencia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El economista Henry Hebrard afirmó que la reciente decisión comercial adoptada por Donald Trump, tras el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, ha generado un escenario de “incertidumbre total” en los mercados internacionales, con efectos directos para la República Dominicana.

Señaló que la reacción inmediata del mandatario fue imponer un arancel único del 15% para casi todos los países.

“Lo que tenemos ahora es un arancel generalizado de 15%, lo que elimina de un plumazo las ventajas competitivas que algunos países habían logrado negociar”, expresó.

Advirtió que la nueva medida coloca al país en una posición delicada frente a su principal socio comercial.

“Productos que antes estaban exentos o pagaban menos arancel ahora podrían enfrentar un 15% para entrar al mercado estadounidense”, explicó.

Hebrard indicó que el sector de zonas francas podría verse afectado por el clima de inestabilidad. “Venimos de un año con dificultades para crecer, y este entorno complica aún más las perspectivas”, puntualizó.

En el plano cambiario, destacó que el dólar continúa su tendencia a la baja en el mercado local. “La tasa cerró en RD$61.21, el nivel más bajo desde el 31 de julio del año pasado”, detalló. El tribunal estadounidense declaró ilegal el decreto que establecía aranceles diferenciados.