Ve falta de productos y alza precio de pollo

La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecomercio) expresó su preocupación, tras asegurar en el país se registra un proceso alcista en los principales productos que componen la canasta familiar.

En tal sentido, el presidente de Confecomercio, Gilberto Luna, manifestó “que hay una crisis mayúscula en la comercialización del pollo en el país en este momento. El Gobierno conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y su ministro no pegan una”.

Luna aseguró que desde hace varios días hay un gran desabastecimiento de pollo en los mercados, lo que está produciendo fuerte incremento en el precio, ocho días antes de la celebración de la Noche Buena.

Indicó que en la actualidad el precio de la libra de pollo supera los RD$125.00 en algunas regiones del país y los mercados están desabastecidos, por lo que prevé más alzas.