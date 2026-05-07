Ve hay que continuar diálogo Romero

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

La detención del proyecto minero Romero en San Juan, podría ser una pausa para evaluar el impacto de este tipo de proyectos, señaló ayer la directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, (ProDominicana) Biviana Riveiro.

Aunque reconoció que el sector minero genera inversión extranjera y crea empleos, por lo que ahora los inversionista se podría ver afectados, ya que Romero es un proyecto que ya tenía un proceso y un cronograma de implementación.

Riveiro advirtió que para RD es importante continuar preservando la confianza de los inversionistas internacionales, pero que hay que escuchar a los diferentes actores, por lo que, precisó, se deben continuar el diálogo y haciendo las investigaciones necesarias para que se realice una minería responsables.

“La realidad es que contamos con una ley que debe ser reformada, que es muy vieja y hay que ajustarla a los tiempos actuales”, dijo.

Indicó que hay que lograr ese balance, entre la visión de las comunidades y la realización y ejercicio de una minería responsable, que procure la sostenibilidad del medio ambiente”, apuntó.

Insistió en que hay que escuchar “todas las voces”, porque la RD sigue siendo un país de confianza para invertir en sus diversos sectores.

Dijo que es importante que la ciudadanía entienda que cada proyecto tiene sus procesos que dan el tiempo para realizar los análisis técnicos legales correspondiente.

“Yo creo que eso es parte de la dinámica. Tenemos casos en la región que han sido muy exitosos ejerciendo la minería. El gran elemento ha considerar es ese balance entre la realización y el análisis de los proyectos y escuchar las voces de las comunidades”, agregó.

La directora de Prodominicana habló luego de anunciar la celebración en el país del Americas Investment Forum (AIF) 2026, el cual s e proyecta como una plataforma estratégica para posicionar a la República Dominicana y demás países de las Américas, como destino de inversión y, al mismo tiempo, fortalecer la región como un espacio competitivo, promoviendo la inversión y la cooperación.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Gobierno para continuar consolidando un clima de negocios competitivo.