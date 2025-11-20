Cómo verificar si te salió la pensión en pocos minutos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Conocer de forma rápida si tienes pensión o no se puede saber de manera fácil y rápida.

Por eso, te explicamos a continuación cómo hacerlo en pocos minutos.

En las páginas de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a Cargo del Estado (DGJP), Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial (INABIMA) se puede consultar pensiones.

En el portal de la DGJP está el servicio “Consulta tu Pensión”.

Sólo necesitas tu cédula para ver si eres beneficiario de una pensión.

En INABIMA los maestros jubilados pueden consultar la nómina de jubilados y pensionados ingresando su número de cédula.

Mientras, que en la SIPEN aparece la “Consulta de Afiliación” que sólo requiere el número de cédula.

La consulta desde una computadora o móvil con buena conexión, y ten a mano tu número de cédula.

Requerimientos o Requisitos

Poseer documento de identidad vigente.

Procedimiento para obtener el servicio

-Ingresar al servicio WEB DGJP

-Seleccionar modulo Todos los Servicios

-Seleccionar Solicitar Servicio

-Digitar la cédula que desea consultar

-Pulsar el botón Consultar

-Fin