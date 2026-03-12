Vivir en NYC es cada vez más caro, según estudio

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. Vivir en esta ciudad, de 8,5 millones de habitantes, entre ellos cerca de 900 mil de origen dominicano, es cada vez más caro.

Los datos más recientes muestran que el ingreso necesario para cubrir los gastos en NYC es considerablemente más alto que en la mayoría de Estados Unidos.

La renta de una habitación en el Alto Manhattan, donde reside la mayor cantidad de quisqueyanos en la Gran Manzana, oscila entre 250 y 300 dólares semanales, sin incluir nada, como pudo comprobar el autor de esta crónica.

De acuerdo con el MIT Living Wage Calculator, una de las herramientas más utilizadas para estimar el costo de vida real en distintas regiones de EE.UU., una familia en la Gran Manzana necesita ingresos significativamente altos para cubrir gastos esenciales: vivienda, comida, transporte, atención médica e impuestos, entre otros.

Un adulto solo: alrededor de 55,000 dólares al año. Un adulto con un hijo: cerca de 100,000 anuales. Dos adultos con dos hijos: entre 140,000 y 150,000 al año. La vivienda es el gasto que más pesa en el presupuesto de las familias neoyorquinas.

Según datos del U.S. Census Bureau y del Department of Housing and Urban Development (HUD), se considera que una vivienda es asequible cuando una familia destina menos del 30 % de sus ingresos al alquiler o hipoteca. Sin embargo, en NYC muchas familias superan ampliamente ese porcentaje.

De acuerdo con el NYU Furman Center, más de la mitad de los inquilinos de la ciudad se consideran "rent burdened", lo que significa que destinan más del 30 % de sus ingresos al pago de la renta.

Los alquileres en la ciudad continúan entre los más altos del país. Según datos recientes del portal inmobiliario Zillow, el alquiler promedio en la urbe se sitúa: Apartamento de una habitación entre 3,300 y 3,700 dólares al mes.

De dos habitaciones entre 4,000 y 4,500 dólares al mes. Otros lugares similares a NYC son California, Washington D.C., Massachusetts y Hawái.

Los precios pueden variar dependiendo del sector, pero incluso en zonas más accesibles, los alquileres siguen siendo elevados en comparación con otras ciudades de EE. UU.