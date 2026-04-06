Verón registra gran crecimiento viviendas

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las edificaciones del distrito Verón-Punta Cana representaron en el 2022 el 27.43% de toda la provincia La Altagracia, impulsado por el crecimiento del polo turístico de Punta Cana-Bávaro.

Así lo establece el estudio “Expansión de las comunidades urbanas en provincia La Altagracia”, preparado por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Más de la mitad de las viviendas del distrito (51.34%) están en la ciudad, evidencia de la reducida población rural.

Durante el período 2010-2022 se observa un proceso de expansión urbana con un ritmo promedio de 1.281 kilómetros cuadrados por año.

En 2022, la comunidad urbanizada de Verón abarcaba una extensión territorial de 24.734 kilómetros cuadrados, con un incremento de solo 15.367 kilómetros cuadrados respecto al período anterior.

Según el estudio, en el período 2010–2022, la expansión urbana presentó un patrón multidireccional, con mayor intensidad hacia el sur, el oeste y el este.

En la ciudad Verón, la distribución de la densidad de viviendas por barrios registra sus valores más elevados en La Jarda de Hoyo Claro, Verón y Bello Amanecer.

En un rango intermedio se ubican Cristinita, Las Dos Jardas y Villa La Fe. Los valores más bajos se registran en El Alemán, La Jarda u Hoyo Claro y La Trocha, según el indicador de viviendas por kilómetro cuadrado.

La investigación señala que Verón es una comunidad urbana perteneciente al municipio de Higüey, provincia La Altagracia. Está localizada en el extremo oriental del municipio y forma parte del distrito municipal Verón-Punta Cana.

La zona urbana limita al norte con áreas de expansión urbana y comunidades residenciales, al sur con zonas turísticas y hoteleras del litoral e Punta Cana, al este con áreas vinculadas actividades turísticas y al oeste con vías de comunicación que conectan con la ciudad de Higüey.

El patrón urbano presenta una configuración de densidad media, asociada a procesos de expansión residencial vinculados a las actividades turísticas del área de Punta Cana–Bávaro.

La ocupación del suelo combina áreas residenciales, comerciales y servicios asociados a las actividades turísticas.

En el período 2010-2022, Verón-Punta Cana experimentó un crecimiento poblacional de 94,937 habitantes, equivalente a un aumento del 215%. Se trata de la mayor expansión demográfica para un distrito municipal en todo el país.