Visa exhorta comercios impulsen toketización

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Tomando en cuenta el crecimiento del comercio electrónico, Visa llamó a los comercios a aumentar el uso de la tokenización para fortalecer la seguridad de las transacciones y reducir los reclamos y fraudes asociados a las compras digitales.

Así lo destacó el gerente general de Visa en el país, Gustavo Turquía, quien explicó que la tokenización es una tecnología que permite sustituir los datos sensibles de las tarjetas por credenciales digitales únicas, lo que mejora la tasa de aprobación de pagos y disminuye de forma significativa los intentos de fraude.

Resaltó que esta es la principal apuesta para la reducción del fraude y que esta tecnología ha demostrado ser una herramienta efectiva, con una disminución de 67 % en los intentos fraudulentos al comparar transacciones tokenizadas con aquellas que no lo están.

Turquía precisó que la tokenización depende de que los comercios y los bancos adopten la tecnología. Indicó que la banca dominicana ya está preparada para responder a solicitudes de tokenización y que el esfuerzo actual se centra en lograr que los comercios implementen esta herramienta.

Precisó que los principales comercios del país ya la utilizan, pero otros también deben sumarse, en especial los medianos y pequeños negocios, para fortalecer el comercio electrónico y reducir los niveles de fraude.

“Tenemos comercios que están mucho más avanzados en el uso del token que otros, pero creo que cuando los principales comercios salgan con la tecnología los demás van a venir. Todavía muchos, por tener procesos más antiguos, tienen que ser actualizados y eso toma un mayor tiempo”, expresó.

Turquía ofreció estas declaraciones durante la celebración del Visa Payments Day República Dominicana. Reveló que en la región de América Latina y el Caribe más del 50 % de las transacciones de comercio electrónico ya están tokenizadas. Aunque la República Dominicana se encuentra por debajo del promedio regional en términos de adopción, el país presenta uno de los ritmos de crecimiento interanual más altos.

La utilización del token ya ha generado más de 3.5 mil millones de dólares en volúmenes de pago durante 2025 en la región.

Turquía afirmó que Visa espera un crecimiento del volumen transaccionado en la República Dominicana por encima del doble dígito.

Explicó que para los comercios la adopción de esta tecnología se traduce en mayores niveles de venta, ya que hay menos abandono de carritos de compra y menores pérdidas asociadas al fraude.

Señaló que la tecnología no representa un costo elevado para los comercios y que el verdadero costo está asociado a las pérdidas por fraude y a una mala experiencia de compra.

El ejecutivo de Visa también destacó que la adopción de billeteras digitales como Apple Pay y Google Pay contribuye a reducir la fricción y elevar la seguridad de los pagos, al incorporar procesos de autenticación directamente desde el dispositivo del usuario.