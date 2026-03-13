Vuelo conecta SDQ con Antigua y Tórtola

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Sunrise Airways Dominicana lanzó su nuevo servicio aéreo regional que conecta Santo Domingo con Antigua y Tórtola, reforzando su compromiso con una conectividad más sólida en el Caribe.

Este vuelo entre Santo Domingo, Antigua y Tórtola, disponible desde inicios de marzo de 2026, representa otro paso para acercar las islas del Caribe. La ruta apoya el turismo, los viajes de negocios y las comunidades regionales, incluidas familias caribeñas y dominicanas que viven y trabajan en la región. La nueva conexión forma parte de la estrategia de Sunrise Airways para continuar expandiendo sus rutas intercaribeñas, con destinos adicionales que se anunciarán en los próximos meses.

Fundada en 2012, Sunrise Airways ha desarrollado una red aérea regional que conecta capitales e islas del Caribe con vínculos económicos, culturales y turísticos. Sunrise Airways Dominicana SRL está certificada desde 2019. Desde su creación, la aerolínea ha transportado casi 1.85 millones de pasajeros a destinos como Puerto Príncipe, Cap Haïtien, Les Cayes, Jérémie, Santo Domingo, La Habana, Santiago de Cuba, Holguín, Camagüey, Guadalupe, Panamá, Miami, Fort Lauderdale, Providenciales y Saint Martin. Como parte de su expansión hacia el Caribe Oriental iniciada en abril de 2024, Sunrise Airways ahora conecta Antigua, Saint Kitts, Dominica y Santa Lucía, respaldando su visión de una región más integrada bajo el concepto “Un Caribe”.