Wall Street se mantiene cerca de sus máximos históricos mientras los precios del petróleo oscilan

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Nueva York. Wall Street se mantenía cerca de su máximo histórico el jueves tras informes financieros mixtos de Tesla y otras grandes empresas. Los precios del petróleo, mientras tanto, oscilaban ante la incertidumbre sobre lo que sucederá en la guerra de Estados Unidos con Irán.

Poco después del mediodía, el índice S&P 500 caía 0,1%. El promedio industrial Dow Jones bajaba 81 puntos, o 0,2%, y el compuesto industrial Nasdaq retrocedía 0,3%.

Es una desaceleración para Wall Street tras un repunte de varias semanas que borró todas sus pérdidas debido a la guerra y luego lo llevó a récords.

Tesla arrastraba al mercado y sus acciones caían 2,3% a pesar de que reportó resultados para el último trimestre mejores de lo que los analistas esperaban.

Los inversionistas podrían estar enfocándose en cambio en el aumento del pronóstico de Tesla para el gasto este año, mientras construye fábricas de robots y otros productos.

“Deberían esperar ver un aumento muy significativo en el gasto de capital”, dijo Elon Musk a los inversionistas a última hora del miércoles, “pero pienso que está bien justificado por un flujo de ingresos futuros sustancialmente mayor”.

ServiceNow caía 17,3% a pesar de que sus resultados para el último trimestre coincidieron con las expectativas de los analistas.

La empresa está bajo presión, junto con gran parte de la amplia industria del software, por preocupaciones de que rivales que funcionan con inteligencia artificial podrían socavar su negocio.

Pero Texas Instruments ayudó a compensar esas pérdidas después de superar con holgura las expectativas de los analistas para las ganancias en el último trimestre.

El CEO Haviv Ilan dijo que la empresa de semiconductores se está beneficiando del crecimiento liderado por clientes industriales y de centros de datos, y dio pronósticos de ganancias e ingresos para la primavera que superaron las estimaciones de los analistas.

El salto de 18,3% de la acción de Texas Instruments fue la que empujó al alza al S&P 500.

En el mercado petrolero, los precios oscilaban mientras continúa la incertidumbre sobre lo que sucederá con el estrecho de Ormuz.

Un alto el fuego sigue vigente entre Estados Unidos e Irán, pero los petroleros no pueden atravesar la estrecha vía fluvial frente a la costa de Irán para salir del Golfo Pérsico y llegar a los clientes.

El jueves, el ejército de Estados Unidos se apoderó de otro petrolero asociado con el contrabando de petróleo iraní, intensificando el enfrentamiento un día después de que la Guardia Revolucionaria de Irán tomó el control de dos embarcaciones en el estrecho.

Por su parte, el presidente Donald Trump ordenó al ejército de Estados Unidos “disparar y matar” contra pequeñas embarcaciones iraníes que despliegan minas para entorpecer el tráfico en el estrecho.

El precio del crudo Brent, el referente internacional, subió 1,8% a 103,76 dólares por barril después de rebotar entre 101 y 106 dólares anoche.

El encarecimiento del petróleo ha perjudicado en particular a las aerolíneas debido a sus enormes facturas de combustible, y las acciones divergieron en el sector tras los últimos informes financieros.

American Airlines Group subía 4,6% después de reportar mejores ganancias e ingresos para el último trimestre de lo que los analistas esperaban.

Aunque las tormentas invernales afectaron sus ingresos durante los primeros tres meses del año, American dijo que la demanda fue fuerte para los vuelos, y que tuvo las nueve mejores semanas de su historia de 100 años en ingresos.

Southwest Airlines, sin embargo, perdía 3,2% después de reportar resultados trimestrales más débiles de lo que los analistas esperaban. Dijo que no daría un pronóstico actualizado de ganancias este año debido a “la continua incertidumbre macroeconómica”.

También del lado perdedor de Wall Street estaba IBM, que se hundía 8,8% a pesar de reportar ganancias e ingresos para el último trimestre mejores de lo esperado.

Los analistas dijeron que los inversionistas se estaban enfocando en cifras potencialmente desalentadoras debajo de la superficie, incluida la desaceleración del crecimiento en las tendencias de su negocio de software.

En los mercados bursátiles en el extranjero, los índices cayeron en gran parte de Europa y Asia. El Hang Seng de Hong Kong bajó 0,9%,y el Nikkei 225 de Japón se hundió 0,7%.

El Kospi de Corea del Sur subió 0,9% después de que el gobierno informó un crecimiento económico mejor de lo esperado para el inicio del año.

En Estados Unidos, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajó a 4,29% desde 4,30% el miércoles.