Casi 2,000 muertes en Irán; Trump amenaza

Estados Unidos recrudeció ayer, martes, sus amenazas de una posible escalada bélica en Irán y decidió cancelar el diálogo hasta que cesen los “asesinatos sin sentido” de manifestantes, que una ONG cifró ayer en casi 2,.000 personas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, cerró este martes cualquier vía diplomática con Irán al anunciar la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes y condicionó volver a hablar con los persas al cese inmediato de los “asesinatos sin sentido” de manifestantes.

"¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes”, dijo Trump en su red Truth Social.

Con un mensaje directo a los ciudadanos iraníes, Trump, que ha anunciado un arancel del 25 % a los países que hagan negocios con Irán, instó a los iraníes a “tomar el control de sus instituciones" y aseguró que “la ayuda está en camino”, cerrando su proclama con el acrónimo “MIGA” (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a EE.UU. de nuevo'. Esta ruptura ocurre a pesar de los intentos de última hora del canciller iraní, Abás Araqchi, por rebajar la tensión.

Irán no se amedrenta

La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. El ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, advirtió a Washington que responderán con “más decisión” ante cualquier agresión.

Nasirzadeh aseguró que el país está más preparado que durante la ofensiva israelí y estadounidense de junio pasado y afirmó poseer “sorpresas efectivas” para defender el territorio “hasta la última gota de sangre”, alegando que cualquier ataque estadounidense encontrará una defensa “atroz".

Casi 2,000 muertos

Mientras el pulso geopolítico escala, organizaciones de derechos humanos siguen elevando el número de muertos por la represeción de las protestas en un país que lleva desde el pasado 8 de enero con las comunicaciones e internet cortado. La organización Human Rights Activists (HRA) confirmó la muerte de un total de 1,850 personas, incluidos 9 menores, en los 17 días de protestas antigubernamentales y también más de 16,700 detenciones.