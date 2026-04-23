A 92.96 se dispara precio de barril de petróleo de Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró ayer, miércoles, con una subida de más de un 3 % y se situó en 92.96 dólares el barril, después de que Irán afirmara haber incautado dos buques en el estrecho de Ormuz poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, extendiera el alto el fuego.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de mayo, el de referencia en EE.UU., sumaron 0.83 dólares respecto al cierre del día anterior.

Los ataques ponen de manifiesto que, si bien la guerra aérea entre Estados Unidos e Irán está en pausa, la lucha por el control de esta crucial vía marítima por la que pasa el 20 % del crudo mundial continúa.

Oro y bitcóin.-

Mientras que el oro se incrementaba a 4,754 dólares la onza y el euro se cambiaba a 1.17 dólares. Y el bitcóin superó los USD $78,000 y consolidando su precio por encima de este nivel gracias a una alta demanda institucional.