A $96.57 dólares petróleo de Texas

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020, ante la incertidumbre generada por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz. Al término de la sesión de este viernes, los contratos de futuros para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 1.3 dólares -o un 1.33 %- para cerrar en 96.57 dólares por barril.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán permitiera el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, continúan las dudas sobre la durabilidad de la tregua y las restricciones todavía vigentes para el tráfico de buques en el enclave.

El experto Tom Essaye indicó en su informe The Sevens Report que la geopolítica es la principal razón que afecta al precio del crudo- “La caída inicial de un 17 % en el precio del WTI —registrada entre la noche del martes — se basó en gran medida en la expectativa del estrecho de Ormuz".

Oro y bitcóin.-

Mientra que el oro descendió durante la jornada de ayer a 4,765.5 dólares la onza, el euro se apreciaba frente al dólar y se cambiaba a 1.17 dólares, y el bitcóin subía un 2.05 %, hasta los 73,270.76 dólares.