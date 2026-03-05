Abinader participaría en la cumbre de líderes de Trump

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los líderes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago participarán en la cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el sábado en Miami, informó ayer, miércoles, la Casa Blanca.

También se espera la participación del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quien asumirá el cargo el próximo 11 de marzo. “Este fin de semana me complace anunciar que el presidente dará la bienvenida a los jefes de Estado de 12 naciones de Latinoamérica en Miami, Florida”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa. Leavitt señaló que el objetivo de esta nueva cumbre latinoamericana, bautizada como ‘Escudo de las Américas’, es “promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en nuestra región".

“El presidente dialogará con los líderes de estos países, quienes han formado una coalición histórica para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas”, afirmó.

Todos los participantes son aliados ideológicos de Trump- el argentino Javier Milei, el chileno José Antonio Kast, el boliviano Rodrigo Paz, el costarricense Rodrigo Chaves, el dominicano Luis Abinader, el ecuatoriano Daniel Noboa, el salvadoreño Nayib Bukele, el hondureño Nasry Asfura, el panameño José Raúl Mulino, el paraguayo Santiago Peña y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar. En su estrategia de seguridad nacional, Trump apuesta por reforzar el liderazgo estadounidense en el continente americano, en lo que supone una actualización de la llamada Doctrina Monroe, el principio de política exterior proclamado en 1823 bajo el lema “América para los americanos".