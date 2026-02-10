Aerolíneas con parada RD por crisis vive Cuba

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Habana.- EFE

Cuba se quedaba ayer, lunes, sin combustible para aviones, una evidencia más de los graves efectos que está teniendo el estrangulamiento petrolero de EE.UU. sobre una isla que se encontraba ya en una grave crisis económica y energética.

Como adelantó EFE, las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas el pasado domingo a través del servicio de comunicaciones Notam (Aviso a aviadores) y las compañías con vuelos diarios a la isla -principalmente estadounidenses, españolas, mexicanas y panameñas- empezaron a tomar medidas de emergencia.

Las aerolíneas españolas Air Europa e Iberia, con rutas diarias a La Habana (Cuba), informaron que a partir de ahora en sus vuelos desde la isla a Madrid incluirán una parada técnica de repostaje en República dominicana.

Air Canada, la principal línea aérea de Canadá, anunció ayer que de forma inmediata suspenderá sus servicios a Cuba por la falta de combustible.

Otras compañías canadienses, el primer mercado de origen del turismo a la isla, comenzaron a reajustar sus frecuencias y rutas, así como a ofrecer cancelación de reservas o cambios sin penalización a sus clientes.

El aviso de las autoridades cubanas en Notam afectaba a los nueve aeropuertos internacionales de Cuba y tenía, en principio, validez por un mes, del 10 de febrero al 11 de marzo.

El sector turístico completo, esencial para la economía cubana, está viéndose afectado por el asedio petrolero de EE.UU., que primero acabó con los envíos de Venezuela (3 de enero) y luego amenazó con aranceles a los países suministrasen crudo a la isla (29 de enero).

Entre las medidas de emergencia incluidas en el duro paquete anunciado por el Gobierno cubano para tratar de subsistir sin importaciones de petroleo (pese a que la isla sólo produce un tercio de sus necesidades energéticas) está la “compactación de infraestructuras hoteleras". En efecto, según confirmaron a EFE este sábado fuentes del sector, varios hoteles del país -principalmente en Varadero y los cayos del norte- han cerrado sus puertas de urgencia y transferido sus turistas a otras instalaciones como medida de ahorro.

La hotelera española Meliá explicó a EFE que cerraron tres instalaciones en la isla de forma provisional, una decisión operativa “basada estrictamente en los niveles de ocupación” para optimizar recursos y con la prioridad de garantizar el mejor servicio y experiencia a los clientes. El turismo en Cuba se encontraba ya en horas bajas por la conjunción de la pandemia, las sanciones estadounidenses y la crisis del país. El año pasado cerró con apenas 1.8 millones de visitantes internacionales, frente a los 4.7 de 2018.