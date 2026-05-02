América marcha en Día del Trabajo

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Redacción América.- EFE

América fue ayer escenario de multitudinarias manifestaciones por el Día Internacional del Trabajo, en donde los maestros en México anunciaron un paro nacional durante el Mundial de fútbol; Cuba puso el foco en las tensiones con EE.UU., con la reaparición de Raúl Castro, y Gustavo Petro encabezó en Colombia su última manifestación como presidente, para firmar una convocatoria a una asamblea constituyente.

La numerosa marcha en Ciudad de México sirvió para que los maestros anunciaran que el próximo 11 de junio harán aún más visibles sus exigencias de jubilación digna, incremento salarial y un sistema solidario de pensiones.

En EE.UU., la convocatoria denominada 'May Day Strong' (Primero de mayo fuerte) llenó las calles de las ciudades más pobladas del país, como Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Washington.

Por su parte, en Puerto Rico, los trabajadores aprovecharon la marcha en San Juan para repudiar la que denuncian como “dictadura" de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que Estados Unidos impuso hace exactamente diez años a la isla.

También hubo manifestaciones, grandes marchas y pronunciamientos en defensa de la clase obreara sen las calles de Panamá, Colombia, Venezuela, Paraguay, Perú, Uruguay, Chile, Brasil, entre otros.