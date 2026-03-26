Anglicanos con primera arzobispa

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LONDRES. AP

La nueva arzobispa de Canterbury llamó tres veces a las puertas de la gran catedral de la ciudad ayer, exigiendo ceremonialmente que se le permitiera entrar, una tradición de siglos para cada nuevo líder de la Iglesia Anglicana. Pero esta vez, por primera vez, fue una mujer quien llamó. Y las puertas se abrieron.

Sarah Mullally, una exenfermera oncológica que se convirtió en sacerdotisa a los 40 años, entró en la catedral para celebrar su histórica elección como la primera mujer arzobispa de Canterbury desde que el cargo fue creado hace más de 1,400 años.