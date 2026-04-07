Artemis II abandona la órbita lunar y regresa a la Tierra”

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA salieron este martes de la influencia de la Luna y se dirigen hacia la Tierra, donde tienen previsto amerizar el viernes, después de convertirse en los primeros seres humanos en orbitar el satélite en más de medio siglo.

Este momento se produce cuando la cápsula Orión en la que viajan los cuatro tripulantes -Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de la NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense- pasa de ser atraída por la Luna más fuertemente a estar dominada por la gravedad de la Tierra.

«Orión ha abandonado la esfera de influencia lunar; es decir, el punto en el que la atracción gravitatoria de la Luna es más intensa», informó el centro de control de la NASA en la retransmisión oficial.

Los astronautas ya están de camino a la Tierra, donde está previsto que americen el viernes a las 20:07 hora del este de Estados Unidos (00:07 del sábado GMT) en el océano Pacífico, frente a la costa de San Diego (EE.UU.).

Tras abandonar la influencia lunar, la tripulación de Artemis II compartirá los detalles de su misión en una videoconferencia con los astronautas de la NASA Jessica Meir, Jack Hathaway y Chris Williams y la astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) Sophie Adenot, quienes están a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS).

La Tierra aguarda por Artemis II y su experiencia en la Luna

Los astronautas volverán tras los hitos del lunes, cuando se convirtieron en la primera misión tripulada en orbitar la Luna en más de 50 años, vieron la cara más oculta del satélite natural y marcaron el récord de la mayor distancia a la que ha viajado una tripulación, más de 400.000 kilómetros desde la Tierra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, agradeció la noche del lunes la «valentía» de los astronautas en una llamada con ellos, además de prometer que la bandera estadounidense ondeará de nuevo sobre la Luna.

Al pasar detrás del cuerpo celeste, los astronautas de Artemis II, el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista Christina Koch, de la NASA, así como Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense, estudiaron la cara oculta mediante fotografías y la observación directa en las ventanas de la cápsula.

Artemis II es una misión de diez días que marcó el regreso del ser humano a la órbita lunar después de medio siglo y que busca sentar las bases para una base de Estados Unidos en la Luna y la futura exploración humana de Marte.