¿Quién es Asim Munir, el jefe del Ejército paquistaní que busca el acuerdo EEUU-Irán?

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El garante de la tregua entre Estados Unidos e Irán es el mariscal paquistaní Asim Munir, quien, al mando unificado de una potencia nuclear y con inmunidad vitalicia, ha convertido su dominio del aparato de seguridad en el aval fáctico que convenció a Donald Trump de frenar la escalada militar.

Munir concentra un poder inédito desde que una reforma constitucional a finales de 2025 lo invistió como el primer Jefe de las Fuerzas de Defensa, unificando bajo su mando al Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada. Esta ley extendió su jefatura hasta 2030 y le otorgó inmunidad de por vida, subordinando en la práctica el poder civil al militar en las decisiones estratégicas.

Su blindaje legal se originó en el campo de batalla en mayo de 2025, cuando lideró la respuesta militar frente a los ataques de la vecina India que silenció a la oposición interna y justificó su ascenso al rango de mariscal de campo.

En el ámbito internacional, su credibilidad ante Washington, Riad y Abu Dabi se sostiene en el control de un consejo de inversiones estatal que opera como ventanilla única, lo que permite a los aliados extranjeros eludir la burocracia civil y canalizar sus capitales bajo las garantías exclusivas del Ejército.

Jefe de Inteligencia con título en el Corán

En la mesa de negociación de Islamabad, el contacto de más alto nivel entre EE. UU. e Irán en 47 años, Munir juega con la ventaja de ser el único oficial paquistaní que ha dirigido las temidas Inteligencia Militar (MI) y el Inter-Services Intelligence (ISI).

Aunque el ex primer ministro Imran Khan lo destituyó como jefe de espías en 2019 tras solo ocho meses en el cargo por investigar una presunta corrupción presidencial, aquel episodio cimentó su reputación de militar apegado a las normas institucionales y ajeno a las presiones políticas.

Para su trato directo con Irán cuenta con la inusual credencial de ser Hafiz-e-Quran (quien ha memorizado el texto sagrado del Corán), un estatus religioso que facilita el diálogo y genera confianza con el clero de Teherán.

El Ejército de Asuntos Exteriores

Capaz de alternar un uniforme militar con el traje civil en una misma jornada según la compañía, para algunos sectores Munir busca mejorar la imagen externa del país, transformarlo en un centro económico y mantener un bastión nacionalista.

Mientras promueve estos canales diplomáticos para evitar una guerra en el Golfo, el mariscal mantiene una política implacable en su frontera occidental con los talibanes afganos, a quienes ha advertido de intervenciones militares si no frenan los grupos insurgentes que atacan a Pakistán.

Trump, que recibió a Munir en la Casa Blanca el año pasado, lo ha definido como su "mariscal favorito" y "un ser humano excepcional".

En el anuncio de la extensión de la tregua con Teherán el pasado martes, el presidente estadounidense mencionó el pedido del militar como su motivo para la tregua, citando que la pausa de hostilidades se producía sobre todo "a petición del mariscal de campo Asim Munir".