Aumenta precio del petróleo tras incidentes Ormuz

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NUEVA YORK. AP

Los precios del petróleo subieron en las primeras operaciones de ayer luego que roces entre Irán y Estados Unidos impidieron que los petroleros utilizaran el estrecho de Ormuz, la vía marítima del golfo Pérsico que es crucial para el suministro energético mundial.

El precio del crudo de Estados Unidos aumentó un 6.4% hasta 87.90 dólares por barril una hora después que se reanudaron las operaciones en la Bolsa Mercantil de Chicago.

El precio del crudo Brent, el referencia internacional, avanzó un 5.8% hasta 95.64 dólares por barril.

La reacción del mercado se produjo tras más de dos días de esperanzas renovadas y expectativas frustradas en torno al estrecho. Los precios del crudo se desplomaron más de un 9% el viernes luego que Irán anunciará la reapertura por completo del estrecho —que controla de facto— al tráfico comercial.

Los precios más altos de ayer borraron gran parte de las caídas registradas el viernes, lo que indica nuevas dudas sobre cuán pronto los barcos volverán a transportar las enormes cantidades de petróleo que el mundo obtiene de Oriente Medio.

La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya va por su octava semana, ha creado una de las peores crisis energéticas mundiales en décadas.