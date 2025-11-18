Candidatos Jara y Kast inician búsqueda de nuevos apoyos

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Santiago de Chile.- EFE

La comunista y candidata del oficialismo chileno Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast analizaban ayer, lunes, los ajustados resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile y empezaron a buscar apoyos para la segunda vuelta del 14 de diciembre.

La exministra del Trabajo del progresista Gabriel Boric obtuvo el 26.8 % de los sufragios, mientras que el exdiputado ultracatólico logró el 23.9 %, una diferencia más estrecha de la que pronosticaban los sondeos y que coloca a Kast en una mejor posición para llegar a La Moneda.

Jara mantuvo un encuentro con mujeres de La Pintana y se reunió con Claudia Pizarro, la popular alcaldesa democristiana (centro) de este barrio de clase trabajadora en la periferia de Santiago.

"Es una persona autoritaria (Kast), que denosta al que piensa distinto, que estuvo 16 años en la Cámara de Diputados y no se conoce ninguna ley en la cual Chile haya logrado avanzar y su estilo es oponerse a todo", dijo en un punto de prensa.

Abogada, de 61 años, Jara pasó al balotaje representando a la coalición progresista más amplia de la historia chilena, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, donde milita desde la adolescencia.

Kast, en tanto, viajó a la región sureña de La Araucanía, uno de sus bastiones (se impuso con el 32,5 %) y donde existe un histórico conflicto territorial entre organizaciones radicales mapuche, grandes forestalesy ganaderas y el Estado. "Cualquier persona que se quiera sumar a esta campaña y dar su apoyo a las ideas de la libertad será muy bienvenido (...) Tenemos las puertas abiertas", indicó el líder del Partido Republicano, que mantuvo encuentros con dirigentes de esta región donde rige un estado de excepción de 2022 y donde este lunes fue incendiado un camión de una forestal.

Kast ya cuenta con el apoyo del ultraderechista libertario Johannes Kaiser y de la exalcaldesa Evelyn Matthei, representante de la derecha tradicional.