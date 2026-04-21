¿Quién era Celeste Rivas Hernández y por qué su caso impacta?

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La adolescente Celeste Rivas Hernández habría cumplido 15 años justo un día después de ser encontrada muerta trágicamente en el auto del cantante D4vd en septiembre de 2025.

El cuerpo de Rivas fue descubierto después de que el Tesla del cantante de "Romantic Homicide" fuera abandonado en Hollywood Hills y posteriormente llevado a un depósito de vehículos, donde las autoridades fueron alertadas por un olor fétido, según NBC Los Ángeles.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre Celeste Rivas Hernández, la niña de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado en el auto de D4vd:

¿Quién fue Celeste Rivas Hernández?

Celeste Rivas Hernández era originaria de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, California, ubicado a unos 130 kilómetros al sureste de donde se encontró su cuerpo en Hollywood Hills.

Según Fox 11, los restos de Rivas fueron descubiertos el 8 de septiembre, un día después de su cumpleaños. Poco después de su identificación, su familia inició una campaña en GoFundMe el 17 de septiembre, titulada "Ayuda a darle sepultura a Celeste Rivas Hernández".

«Era una hija, hermana, prima y amiga muy querida», escribió su familia. «Su familia está desconsolada y devastada por esta trágica pérdida».

En el año anterior a su hallazgo, Rivas había sido reportada como desaparecida al menos tres veces, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Riverside al Los Angeles Times. El periódico informó que se escapó de casa por primera vez el Día de San Valentín de 2024 y regresó unos días después.

La familia de Rivas la reportó como desaparecida por segunda vez el 19 de marzo de 2024, pero regresó. Posteriormente, cuando Rivas tenía 13 años y cursaba séptimo grado, fue reportada como desaparecida por última vez el 5 de abril de 2024.

Antes de desaparecer en abril de 2024, Rivas supuestamente salía con alguien llamado David.

Su madre declaró al medio TMZ que Rivas le había dicho que tenía novio llamado David. La madre afirmó además que no conocía a la supuesta pareja.

Cuando D4vd fue acusado formalmente de asesinato, el fiscal de distrito Nathan Hochman afirmó que el cantante había abusado sexualmente de Rivas en repetidas ocasiones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Poco después de que se encontrara su cuerpo, el médico forense del condado de Los Ángeles la identificó como Rivas, con fecha de fallecimiento el 8 de septiembre. En noviembre, D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue identificado como sospechoso, según confirmó previamente una fuente policial a PEOPLE. Antes de eso, su representante declaró que estaba "cooperando plenamente" con la investigación.

D4vd fue arrestado oficialmente en relación con la muerte de Rivas el 16 de abril de 2026. El Departamento de Policía de Los Ángeles anunció en X que el cantante estaba "detenido sin derecho a fianza". Posteriormente fue acusado de asesinato y se declaró inocente. En el momento del asesinato de Rivas, D4vd estaba presuntamente bajo investigación por abuso sexual.