¿Control norteamericano del petróleo venezolano podría beneficiar a República Dominicana?

El posible control de empresas norteamericanas sobre el petróleo de Venezuela podría tener efectos económicos para República Dominicana, según explicó el decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Antonio Ciriaco.

El economista se refirió al tema la mañana de este martes, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela durante la madrugada del sábado y la posterior captura de Nicolás Maduro.

Tras estos hechos, el presidente estadounidense Donald Trump ofreció declaraciones relacionadas con el uso del petróleo venezolano, lo que ha generado debate en la región.

Ciriaco, señaló que detrás del interés político también existe un claro interés económico y comercial, a su juicio, República Dominicana podría verse beneficiada a mediano plazo si empresas norteamericanas toman control del sector petrolero venezolano.

“República Dominicana podría en términos económicos salir beneficiada a mediano plazo, porque si hay un control de empresas norteamericanas alrededor del petróleo, que es un bien que en el país es escaso, se podrían hacer posibles inversiones en Venezuela”, sostuvo el economista.

Durante una entrevista en el programa Uno más Uno, Ciriaco explicó que actualmente existe una producción mundial de petróleo de 3.6 millones de barriles por encima de la demanda y que esta situación ha mantenido la oferta en niveles bajos, sin que el precio del barril supere ampliamente los 60 dólares.

Según el decano, este escenario resulta favorable para la economía dominicana, ya que el país depende en gran medida de la importación de combustibles, precios más estables y bajos del petróleo ayudan a reducir costos en sectores clave como el transporte, la generación eléctrica y la producción de bienes.

No obstante, Ciriaco advirtió que la intervención de Estados Unidos en asuntos políticos y de soberanía no es positiva y podría traer consecuencias negativas para la región, en ese sentido, alertó sobre un posible impacto en el sector turístico.

“Casi el 50% de los turistas que vienen al país son procedentes de los Estados Unidos, una situación de tensión en la región nos puede afectar, ese es un elemento que está ahí, porque todo esto que está ocurriendo genera incertidumbre”, explicó.

El economista destacó que, aunque pueden existir beneficios económicos en ciertos aspectos, la inestabilidad política y la percepción de conflicto en el Caribe y América Latina podrían afectar la imagen de los destinos turísticos cercanos.