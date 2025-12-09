Crece incertidumbre por conteo Honduras

Publicado por AP Creado: Actualizado:

TEGUCIGALPA. AP

La incertidumbre crece entre los hondureños que todavía no saben quién es su nuevo presidente transcurridos ocho días desde las elecciones generales.

Los comicios se desarrollaron el domingo 30 de noviembre y el conteo de los votos ha estado marcado por el lento procesamiento de actas y la caída constante de la plataforma de divulgación. A esas dudas se suman las denuncias de irregularidades realizadas desde el oficialismo, que ha calificado fraudulentas las elecciones sin presentar pruebas.

El domingo la candidata del partido oficialista de izquierda Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, pidió nulidad de las elecciones. “Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente, Donald Trump”.