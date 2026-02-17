Tribunal libera de culpa a madre del coronel Núñez de Aza

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Cuarto Tribunal Colegiado Distrito Nacional, absolvió hoy a Rosa Antonia Disla de los cargos que le imputó el Ministerio Público en el supuesto entramado de corrupción denominado “operación Coral”, en el que figura como uno de los principales cabecillas su hijo, el coronel Rafael Núñez de Aza.

Los magistrados Keila Pérez Santana, (quien preside el tribunal), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, dispusieron, además, la devolución de todos los bienes que le fueron decomisados durante el proceso en su contra.

Disla, a quien el Ministerio Público acusó de supuestamente actuar como “testaferra” para gestionar bienes ilícitos a la supuesta red que habría desfalcado al e Estado con RD$4,500 millones, había sido condenada en enero del 2025 a cinco años de prisión suspendida, tras ser hallada culpable de lavado de activos.

Dicha sentencia, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado, fue apelada por Disla en la corte, que el 10 de septiembre de ese mismo año la anuló esa decisión y ordenó un nuevo juicio en su contra.

El nuevo juicio en su contra fue el que decidió hoy el Cuarto juzgado de la Instrucción, ordenando su absolución.