Nueva Cédula RD: preguntas y respuestas clave explicadas por la JCE

La Junta Central Electoral (JCE) ha iniciado un proceso de renovación de la cédula de identidad y electoral, un documento que desde 2014 ha acompañado a los dominicanos en sus trámites oficiales y en el ejercicio del voto. Sin embargo, tras más de una década de uso, las autoridades consideran que este documento se ha vuelto vulnerable a manipulaciones y requiere ser sustituido por una versión más moderna y segura.

En una edición especial de JC el Podcast, la directora de comunicaciones de la JCE, Suedil León, junto al director nacional de cedulación, ingeniero Américo Rodríguez, respondieron las inquietudes más frecuentes de los ciudadanos sobre este proceso. Rodríguez explicó que el documento actual, aunque en su momento cumplía con altos estándares de seguridad, hoy es susceptible de alteraciones debido al avance de las tecnologías utilizadas por personas con fines fraudulentos.

La nueva cédula incorpora características avanzadas de seguridad, diseñadas para impedir falsificaciones y garantizar la autenticidad de la identidad de cada ciudadano. Entre las novedades, se destaca que la fotografía en la tarjeta física será en escala de grises con fondo blanco, mientras que en el padrón electoral y en la identidad digital se mantendrá a color, lo que refuerza la confiabilidad del registro.

Un aspecto que genera tranquilidad es que el número de cédula no cambiará. Rodríguez aclaró que este número se asigna desde el nacimiento y permanece hasta el fallecimiento, por lo que los ciudadanos conservarán su mismo registro en el nuevo documento. La referencia a “cédula anterior” en la parte trasera de la tarjeta responde únicamente a la transición desde formatos más antiguos, como la cédula tipo “librito” o de cartón.

La JCE informó que la cédula actual seguirá teniendo validez legal hasta el 31 de marzo del próximo año, fecha en que culminará el proceso de renovación a nivel nacional. Mientras tanto, quienes hayan perdido su documento o requieran un duplicado podrán solicitar una certificación provisional en los centros de cedulación, válida en todas las instituciones públicas y privadas.