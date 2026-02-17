Celebran con eucaristía memoria héroes de Caracoles

Publicado por Tony Brito Creado: Actualizado:

Una misa en memoria de los héroes de Caracoles caídos en Nizaíto de San José de Ocoa el 16 de febrero del 1973 y que se cumplen 53 años, fue realizada este lunes en la Iglesia de Fátima de esta ciudad y coordinada por el periodista Santiago Acevedo (Pito).

La homilía la encabezó Monseñor Fausto Mejia Vallejo, quien destacó el valor y coraje que tuvo el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó cuando cayó por defender los principios y la democracia del país.

El prelado católico pidió a los medios que no dejen morir la memoria de quien fue un héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó, que esta generación sepa quiénes fueron esos héroes de Caracoles.

Manifestó que esas personas que decidieron venir al país vinieron a liberar el pueblo de un gobierno que tenía al pueblo oprimido con acciones dictatoriales y asesinando a muchos jóvenes valiosos.

“Da muchas penas ver jóvenes hoy en día sin sueño sin futuro, solo pensando la música regaeton, “hoy tú le pregunta a un joven quien fue Caamaño y no te saben contestar”, sostuvo.

Indicó que mantiene la esperanza de que algún día este pueblo adquirirá conciencia y así sabrá escoger a sus gobernantes para que los infelices no continúen siendo carne de cañón en las contiendas que solo benefician a los poderosos.

La actividad fue encabezada por la exesposa del combatiente Vicenta Velez Caamaño, el alcalde municipal, Eberto Nuñez y los regidores de la Sala Capitular del ayuntamiento local.

La eucaristía fue también en memoria de Francisco Alberto Caamaño Deño, Alfredo Pérez Vargas, quien era nativo de Bonao, Mario Nelson Galán, Ramón Euclides Holguín Marte, Heberto Geordano Lalane José y aquellos que cayeron en combate en la loma Los Mogotes.

Anyolino Russo dirigió el coro que interpretaba el tema “No basta con rezar” durante la eucaristía. La Iglesia estaba abarrotada de personas que participaron de la misa.