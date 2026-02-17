Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Mejores momentos de la jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Esta galería muestra las mejores fotografías del día 11 de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina tomadas por fotógrafos de Associated Press.

El equipo de Canadá con Isabelle Weidemann, en el centro, Valerie Maltais, a la izquierda, e Ivanie BLondin, a la derecha, celebran la obtención de la medalla de oro

Ilkka Herola

Ilkka Herola, de Finlandia, compite en la combinada nórdica individual Gundersen gran colina/10 km en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia.

Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell y Gaute Nepstad

Martin Sesaker, Bendik Ramsfjell y Gaute Nepstad de Noruega en acción durante la sesión de todos contra todos de curling masculino contra Suecia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia.

El noruego Tormod Frostad

El noruego Tormod Frostad compite durante la final masculina de esquí estilo libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia.

Johannes Lochner y Georg Fleischhauer

Los medallistas de oro alemanes Johannes Lochner, a la izquierda, y Georg Fleischhauer celebran al final de la competencia de bobsleigh de dos hombres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia.

Simona de Silvestro

La italiana Simona de Silvestro se desliza por la pista durante una sesión de entrenamiento de bobsleigh entre dos mujeres en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia.

Julian Schmid, de Alemania

Julian Schmid, de Alemania, de izquierda a derecha, Ryota Yamamoto, de Japón, Niklas Malacinski, de Estados Unidos, y Marco Heinis, de Francia, se acercan a la meta en la combinada nórdica individual Gundersen gran colina/10 km en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

El equipo de EE. UU.

El equipo de EE. UU. practica antes de la semifinal de la carrera de patinaje de velocidad de persecución por equipos femenina en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026.

